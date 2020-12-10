Суд отклонил апелляцию Робиньо на 9-летний срок за групповое изнасилование

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вчера, 21:23

Бывшему нападающему «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо грозит до девяти лет тюрьмы.

Суд приговорил бразильца к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование. Сторона Робиньо подала апелляцию, которая была отклонена. Адвокаты футболиста заявили, что они снова будут обжаловать приговор.

Инцидент с участием нападающего произошёл 22 января 2013 года в одном из ночных клубов Милана. Робиньо и ещё пять человек совершили групповое изнасилование 22-летней албанской девушки.

Ранее форвард «Реала» Лука Йович заплатил штраф, чтобы избежать тюремного заключения.