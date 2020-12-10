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Суд отклонил апелляцию Робиньо на 9-летний срок за групповое изнасилование

вчера, 21:23

Бывшему нападающему «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо грозит до девяти лет тюрьмы.

Суд приговорил бразильца к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование. Сторона Робиньо подала апелляцию, которая была отклонена. Адвокаты футболиста заявили, что они снова будут обжаловать приговор.

Инцидент с участием нападающего произошёл 22 января 2013 года в одном из ночных клубов Милана. Робиньо и ещё пять человек совершили групповое изнасилование 22-летней албанской девушки.

Ранее форвард «Реала» Лука Йович заплатил штраф, чтобы избежать тюремного заключения.

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Суды  Робиньо
Источник: espn.com
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galem72
galem72
вчера в 22:19
Жалкая животная похоть! Надеюсь, крепко всем им вернётся физиологически по жизни.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:59
Один "нанасиловал" всего лишь на штраф,а другой-на девять лет.Х-м...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 21:56
Неплохо начинал, так себе продолжал и совсем хреново закончил.
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
вчера в 21:43
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:37
    У робиньо наверно денег не хватило...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:26
    это печально видеть))
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