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Адвокат Данченкова: «Сегодня, очевидно, будет приговор по делу Широкова»

сегодня, 10:32

Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты арбитра Никиты Данченкова, поделился мнением о предстоящем заседании по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Какие ожидания от заседания и решения суда? Извините, решение за судом. Ожидаю приговора. Меня немного веселит линия защиты господина Широкова, потому что всё уповается на то, что не был назначен пенальти и поэтому он избил судью. Мне просто страшно за сегодняшний день, потому что если ему не понравится приговор, то что он будет делать с судьёй, который его вынесет? Я в шоковом состоянии от такой логики.

Сегодня прения, буду что-то говорить. Я не считаю, что в нашей стране, если человек не согласен с судьёй, то этого судью можно убивать и избивать. Сегодня, очевидно, будет приговор. Ожидания? Я соглашусь с любым приговором. Если потерпевший захочет – обжалуем. Почему решил участвовать в этом деле? А я всегда за правду. Меня пригласил мой товарищ Александр Островский. Я считаю, что в данном случае этот человек должен быть наказан. Что касается суммы компенсации в 500 тыс. рублей, мне сложно сказать, насколько она верна. Это исходя из моральных страданий.

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ДСА
ДСА
сегодня в 11:12
За полмиллиона не откупиться.
Я на стреме
Я на стреме ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:03, ред.
кстати зря он на самокате так разогнался. там Пашаев по встречке на "гранд чероке" ему едет
drug01
drug01
сегодня в 11:00
Пора дать штраф и закрыть
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:53, ред.
Александр Добровинский
Опять шоу будет?

beefs
beefs
сегодня в 10:45
как долго длится расследование, если бы так все работали, нам бы, наверное, уже нечего есть было...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:36
Не посадЮть)))
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:35, ред.
Широков прошёл в своей жизни Зенит и Спартак , а вы его там какой то тюрьмой пугаете
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:33
Дадут год условно!
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