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Суд по делу Романа Широкова перенесён на 11 декабря

04 декабря 2020, 15:57

Сегодня должно было состояться слушание по делу об избиении бывшим игроком «Зенита» Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.

Ранее во время товарищеского матча любительских команд Широков напал на рефери и избил его.

Сообщается, что суд по этому делу перенесен на 11 декабря и начнется в 14:00 мск.

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протон1
протон1
04 декабря в 21:00
у него суд. а он о черчесове говорит) ему наплевать на суд )
Ямайский Болт
Ямайский Болт
04 декабря в 17:22
интересно в тюрьме дед мороз приходит?
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 17:03
И так будет несколько раз.
Mangur
Mangur
04 декабря в 16:52
Тянут вытянуть не могут.
R.Carlos.
R.Carlos.
04 декабря в 16:48
Да он и на Матч тв когда был " футбольным экспертом" вёл себя черезчуа высокомерно свысока
Какой-то неприятный отталкивающий
Высокомерности пи ц хоть отбавляй
Проще надо быть
Cat01
Cat01
04 декабря в 16:46
Слишком долго тянут концовку!
beefs
beefs
04 декабря в 16:38
очень скудная информация...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
04 декабря в 16:34
Не он, просто вещи собирает, его же сразу в суде и закроют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 16:18, ред.
Суд по делу Романа Широкова перенесён на 11 декабря
В каком году и десятилетии будет это 11-е декабря будет сообщено дополнительно....
Ice van Reed
Ice van Reed
04 декабря в 16:02
Походу у Широкова сработал инстикт, и он отмутузил судью до начала Судебного процесса
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 15:59
Рома устал ждать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 15:58
Да закройте уже его,
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