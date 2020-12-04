Суд по делу Романа Широкова перенесён на 11 декабря

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04 декабря 2020, 15:57

Сегодня должно было состояться слушание по делу об избиении бывшим игроком «Зенита» арбитра Никиты Данченкова.

Ранее во время товарищеского матча любительских команд Широков напал на рефери и избил его.

Сообщается, что суд по этому делу перенесен на 11 декабря и начнется в 14:00 мск.