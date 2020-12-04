Суд по делу Романа Широкова перенесён на 11 декабря

Сегодня должно было состояться слушание по делу об избиении бывшим игроком «Зенита» Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.
Ранее во время товарищеского матча любительских команд Широков напал на рефери и избил его.
Сообщается, что суд по этому делу перенесен на 11 декабря и начнется в 14:00 мск.
Какой-то неприятный отталкивающий
Высокомерности пи ц хоть отбавляй
Проще надо быть
Какой-то неприятный отталкивающий
Высокомерности пи ц хоть отбавляй
Проще надо быть
В каком году и десятилетии будет это 11-е декабря будет сообщено дополнительно....
В каком году и десятилетии будет это 11-е декабря будет сообщено дополнительно....