Российских болельщиков признали виновными в беспорядках в Марселе

Российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова признали виновными по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.
Косова приговорили к 10 годам лишения свободы, а Ивкина — к трем.
Косов и Ивкин более двух с половиной лет находились в предварительном заключении. В случае с Ивкиным этот срок означает, что его не будут сажать в тюрьму и на следующей неделе он сможет вернуться в Россию. Ему также запретили на 10 лет въезд во Францию.
А вообще то парней надо вытаскивать, один то вернется, а со вторым сложнее . Надо нашим дипломатам постараться и вернуть парня домой. Англичане те еще задиры, но схлопотали и сразу бедными овечками прикинулись. Наглосаксы - они такие.
Всем здоровья.
А вообще то парней надо вытаскивать, один то вернется, а со вторым сложнее . Надо нашим дипломатам постараться и вернуть парня домой. Англичане те еще задиры, но схлопотали и сразу бедными овечками прикинулись. Наглосаксы - они такие.
Всем здоровья.
Есть видео где Косов бьет того самого Баче ногой по опе и всё, а Ивкин вообще пробегает мимо!
Кстати всем тем кого прикрыли за беспорядки на Евро 2016 дали по 6-8 месяцев а тут 3 и 10 лет!!! Пора брать Бастилию!)
Есть видео где Косов бьет того самого Баче ногой по опе и всё, а Ивкин вообще пробегает мимо!
Кстати всем тем кого прикрыли за беспорядки на Евро 2016 дали по 6-8 месяцев а тут 3 и 10 лет!!! Пора брать Бастилию!)