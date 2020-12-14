Российских болельщиков признали виновными в беспорядках в Марселе

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сегодня, 17:02

Российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова признали виновными по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

Косова приговорили к 10 годам лишения свободы, а Ивкина — к трем.

Косов и Ивкин более двух с половиной лет находились в предварительном заключении. В случае с Ивкиным этот срок означает, что его не будут сажать в тюрьму и на следующей неделе он сможет вернуться в Россию. Ему также запретили на 10 лет въезд во Францию.