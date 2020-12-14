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Российских болельщиков признали виновными в беспорядках в Марселе

сегодня, 17:02

Российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова признали виновными по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

Косова приговорили к 10 годам лишения свободы, а Ивкина — к трем.

Косов и Ивкин более двух с половиной лет находились в предварительном заключении. В случае с Ивкиным этот срок означает, что его не будут сажать в тюрьму и на следующей неделе он сможет вернуться в Россию. Ему также запретили на 10 лет въезд во Францию.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:47
Опять русские везде виноваты!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:46, ред.
Так вроде как толпа на толпу махались??? А виноваты россияне??? Ну в общем как всегда. Кто бы , где бы, как бы..... виновата всегда Россия. Сейчас еще и санкции дополнительные введут - все по обычному сценарию.
А вообще то парней надо вытаскивать, один то вернется, а со вторым сложнее . Надо нашим дипломатам постараться и вернуть парня домой. Англичане те еще задиры, но схлопотали и сразу бедными овечками прикинулись. Наглосаксы - они такие.
Всем здоровья.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 17:37
Бриты сами начали и получили люлей, при чем россиян было гораздо меньше!
Есть видео где Косов бьет того самого Баче ногой по опе и всё, а Ивкин вообще пробегает мимо!
Кстати всем тем кого прикрыли за беспорядки на Евро 2016 дали по 6-8 месяцев а тут 3 и 10 лет!!! Пора брать Бастилию!)
shlomo
shlomo
сегодня в 17:11
А это не тот случай когда трое отметелили взвод английских 14ков?.....плохо конечно дело....ладно....должок как нибудь отдадим...
Cat01
Cat01
сегодня в 17:04
Надо сделать выводы!!!!
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