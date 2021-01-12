Кузьмичев: «Лёша Миранчук не рассматривал никакие предложения из России»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи об интересе «Зенита» и «Рубина» к полузащитнику «Аталанты» .

Интерес был, но в России предложения других клубов он не рассматривал. Леша очень любит «Локомотив». Даже до сумм не доходило, он сразу отметал все разговоры.

История с «Рубином» несколько лет назад? У Алексея тогда был копеечный контракт, хотя он играл в основе. Вадим (агент игрока — прим.) провел переговоры с Ильей Леонидовичем (Геркусом), они очень быстро обо всем договорились. Буквально за одну встречу. И даже положили этот вариант на бумагу. Не знаю, что произошло потом у них внутри, но через три дня «Локомотив» отозвал первоначальное предложение, снизив его в два раза. Как раз в тот момент отстранили от работы спортивного директора Игоря Корнеева. Это было некорректно по отношению к футболисту: сначала сделать предложение, а потом сказать, что ошиблись, что-то многовато дали. Однако Алексей все равно не хотел уходить. Да, был выгодный вариант с «Рубином», но в итоге договорились с «Локо», все нормально. Просто немного шумно и резонансно получилось. Тогда-то и появилась «восьмерка» — сумма отступных. К первоначальному варианту зарплаты для Миранчука так и не вернулись, но при этом внесли опцию выкупа.