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Кузьмичев: «Лёша Миранчук не рассматривал никакие предложения из России»

12 января 2021, 10:59

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи об интересе «Зенита» и «Рубина» к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Интерес был, но в России предложения других клубов он не рассматривал. Леша очень любит «Локомотив». Даже до сумм не доходило, он сразу отметал все разговоры.

История с «Рубином» несколько лет назад? У Алексея тогда был копеечный контракт, хотя он играл в основе. Вадим (агент игрока — прим.) провел переговоры с Ильей Леонидовичем (Геркусом), они очень быстро обо всем договорились. Буквально за одну встречу. И даже положили этот вариант на бумагу. Не знаю, что произошло потом у них внутри, но через три дня «Локомотив» отозвал первоначальное предложение, снизив его в два раза. Как раз в тот момент отстранили от работы спортивного директора Игоря Корнеева. Это было некорректно по отношению к футболисту: сначала сделать предложение, а потом сказать, что ошиблись, что-то многовато дали. Однако Алексей все равно не хотел уходить. Да, был выгодный вариант с «Рубином», но в итоге договорились с «Локо», все нормально. Просто немного шумно и резонансно получилось. Тогда-то и появилась «восьмерка» — сумма отступных. К первоначальному варианту зарплаты для Миранчука так и не вернулись, но при этом внесли опцию выкупа.

Ранее Владимир Кузьмичев прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 15:21
Проведя несколько лет в РПЛ невозможно проявить себя в топ-5....
Разные виды спорта...футбол РПЛ и футбол в топ-5...

Тому то поколению...воспитанному в детстве ещё старой школой тренеров...последней партии наших на западе ...Аршавиным-Кержаковым-Билелятдиновым-Павлюченкам-Погребнякам - уже было тяжело....
А уж про нынешнее совсем заЛИМИТченное поколение и говорить не стоит...

Кто нибудь здесь считает что Сашка Головин и Лёха Миранчук из нынешних команд затрамплинятся в топ-клубы европы и будут там на ведущих ролях ???
.....я думаю,навряд ли....
Suinsi
Suinsi
12 января в 12:47, ред.
Только не в Зенит этого бездаря, лучше в спартак помогать Кокорину.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 января в 12:28
Ну вот и наигрался ещё один российский талантище !!!!! Скоро домой ! Смолова уже вернули ! )))))))))))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
12 января в 11:02
В России ему бы предложили более выгодный финансово контракт.
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