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Кузьмичев: «Спасибо Миранчуку за то, что „Локо“ смог на нем заработать»

12 января 2021, 09:37

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из московской команды в «Аталанту».

Здесь нужно сказать спасибо Леше и его агенту Вадику Шпиневу, которые пошли навстречу клубу и дали «Локомотиву» заработать больше, чем было прописано в контракте. Ведь отступные составляли 8 миллионов евро. И, кстати, многие забывают, что этот пункт появился при Геркусе, а не при Кикнадзе.

Изначально хотели 20-25 млн. И наверняка бы вышли на эту сумму, тогда бы и «Локо» получил больше. Но рынок из-за пандемии просел. Подчеркну еще раз, что Алексей поступил очень порядочно. Мог подождать еще полгода и всю эту сумму забрать себе в виде подъемных в качестве свободного агента. Но он этого не сделал. Более того, при переговорах с «Аталантой» еще и пошел навстречу родному клубу.

Мы делали хорошее предложение, но Леша был решительно настроен на отъезд. Деньги для него не стоят на первом месте. По новому соглашению он бы получал больше, чем в «Аталанте», однако Алексей принял твердое решение о зарубежном клубе.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
12 января в 22:47
Там ушедший директорат отчитался пред вышестоящими, мол, 9 лямов только в клуб попали - остальные агентам и посредникам,) Отступные 8 миллионов, говорит, лол
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
12 января в 10:59
Трудно сказать , что было бы , если бы Палыч остался. Тут возможны варианты : Алексей мог продлить контракт и уйти зимой или летом . Палыч ведь очень был возмущен тем, что парня продали перед ЛЧ. И Алексея понять можно, никто ведь не знал как пойдут дела у Николича. Вот Алексей и решил не испытывать судьбу, он же давно заявлял о желании уехать за бугор.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 января в 10:46
Это было за год вроде. А надо было раньше я думаю..
Boricku
Boricku
12 января в 10:44
уж лучше бы здесь играл, чем там на лавке сидеть
Cat01
Cat01
12 января в 10:35
Сам выбрал свой путь!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 10:35
Тут ведь палка о двух концах. Леша дал заработать??? Леша твердо решил уехать в Европу, потому и не стал продлевать контракт с командой. А если учесть непредсказуемость Кикнандзе , то можно признать то, что Алесей поступил правильно не продлив контракт. Ведь не исключен вариант, что его могли и тормознуть , в случае продления контракта. А так , Локо деваться было некуда, надо было продавать, отпускать парня свободным агентом - глупо.
Алексей сделал свой выбор, теперь надо доказывать свою состоятельность в Аталанте. Получится или нет - это скоро узнаем.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
12 января в 10:27
Ему предлагали , но он отказался.
mihaluch
mihaluch
12 января в 10:21
Назвался груздем полезай в кузов.
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 10:05
Значит Миранчук не хапуга.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 10:04
Трудно назвать "заработком" сумму компенсации от итальянцев за лучшего игрока команды ниже его текущей стоимости...
Заработать можно было на его продаже в Зенит....
25процентный клоун
25процентный клоун
12 января в 10:02
В этой сделке надо учитывать и тот факт, что Локо с Лёшей мог бы больше заработать, а так накупили пенсов и мимо лч
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 09:54
Судьба человека никого не волнует только бабки.
Аксинья
Аксинья
12 января в 09:50
Похоже первый удачный трансфер - вон Ростов уже давно выживает за счет продажи лидеров...
beefs
beefs
12 января в 09:42
а денюжки пошли на детский футбол...
STVA 1
STVA 1
12 января в 09:41
Могли и больше если продлили контракт во время
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