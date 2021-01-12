Кузьмичев: «Спасибо Миранчуку за то, что „Локо“ смог на нем заработать»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход полузащитника из московской команды в «Аталанту».

Здесь нужно сказать спасибо Леше и его агенту Вадику Шпиневу, которые пошли навстречу клубу и дали «Локомотиву» заработать больше, чем было прописано в контракте. Ведь отступные составляли 8 миллионов евро. И, кстати, многие забывают, что этот пункт появился при Геркусе, а не при Кикнадзе.

Изначально хотели 20-25 млн. И наверняка бы вышли на эту сумму, тогда бы и «Локо» получил больше. Но рынок из-за пандемии просел. Подчеркну еще раз, что Алексей поступил очень порядочно. Мог подождать еще полгода и всю эту сумму забрать себе в виде подъемных в качестве свободного агента. Но он этого не сделал. Более того, при переговорах с «Аталантой» еще и пошел навстречу родному клубу.

Мы делали хорошее предложение, но Леша был решительно настроен на отъезд. Деньги для него не стоят на первом месте. По новому соглашению он бы получал больше, чем в «Аталанте», однако Алексей принял твердое решение о зарубежном клубе.