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Почеттино: «Хочу поблагодарить Тухеля и его штаб»

14 января 2021, 07:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции. Это первый трофей в тренерской карьере аргентинца.

После десяти дней с момента вступления в должность и трёх проведённых поединков было очень важно победить в матче против нашего главного соперника.

Это больше чем трофей. Это вопрос чести и гордости, что очень важно для клуба и болельщиков. Шаг за шагом команда делает те вещи, о которых я прошу. Я здесь две недели, и мы проделали большую работу.

Но это только начало. Мы верим, что со временем сможем воплотить наши идеи в жизнь и что благодаря имеющемуся у нас уровню прогресс будет хорошим. У нас остаётся не так много времени на тренировки, но мои игроки заслужили этот трофей и комплименты за то, что быстро привыкли к моим требованиям.

Я хочу поблагодарить игроков, спортивного директора и Нассера (Прим. — президент ПСЖ) за предоставленную возможность, а также Томаса Тухеля и его штаб, ведь мы оказались здесь благодаря завоёванным ими трофеям.

Неймар — особенный игрок, и я очень рад за него. Он забил победный мяч. Вообще, я очень доволен игрой всей команды, которая провела хороший матч.

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Франция. Суперкубок 2020  Заграница: мнение  Тухель Томас  Почеттино Маурисио
Источник: goal.com
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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 января в 09:08
Маурисио Почеттино двенадцать лет шел к своему первому трофею. Трофей конечно не топовой, но можно считать это как-бы снятием своеобразного проклятия и ожидаем новых успехов от аргентинца. (уж чемпионат Франции как-нибудь завоюет да и на Лигу Чемпионов точно замахнется).
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 января в 08:53
Это так!Но и похвалил себя между строк:Я здесь две недели, и мы проделали большую работу.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 08:45
Считай пришёл на всё готовое
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 08:34
С таким то набором игроков должны всех выносить в одну калитку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 08:32
Уважаю за такие слова. Особенно про предыдущего тренера...
Василий 50
Василий 50
14 января в 08:29
Ведет себя достойно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
14 января в 07:59
Ещё бы. Только пришёл и уже - трофей.
КЭТиК
КЭТиК
14 января в 07:53
Тут надо владельца благодарить за то, что купил такой состав игроков.
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