Почеттино: «Хочу поблагодарить Тухеля и его штаб»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции. Это первый трофей в тренерской карьере аргентинца.

После десяти дней с момента вступления в должность и трёх проведённых поединков было очень важно победить в матче против нашего главного соперника.

Это больше чем трофей. Это вопрос чести и гордости, что очень важно для клуба и болельщиков. Шаг за шагом команда делает те вещи, о которых я прошу. Я здесь две недели, и мы проделали большую работу.

Но это только начало. Мы верим, что со временем сможем воплотить наши идеи в жизнь и что благодаря имеющемуся у нас уровню прогресс будет хорошим. У нас остаётся не так много времени на тренировки, но мои игроки заслужили этот трофей и комплименты за то, что быстро привыкли к моим требованиям.

Я хочу поблагодарить игроков, спортивного директора и Нассера (Прим. — президент ПСЖ ) за предоставленную возможность, а также Томаса Тухеля и его штаб, ведь мы оказались здесь благодаря завоёванным ими трофеям.

Неймар — особенный игрок, и я очень рад за него. Он забил победный мяч. Вообще, я очень доволен игрой всей команды, которая провела хороший матч.