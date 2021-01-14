Моуриньо о ничьей с «Фулхэмом»: «Мы не убили интригу, а Льорис не спас»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвёл итоги перенесённого матча 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

Мы снова пропускаем совершенно необязательный гол. Я должен признать, что во втором тайме соперники старались больше играть в футбол. Они проигрывали и старались забить. Уго Льорис не спас, но и мы не убили интригу.

Мы должны были убить её, но не сделали этого. Но в таком случае вы должны играть на ноль, не допускать ошибок. Пропущенный гол был очень необязательным.