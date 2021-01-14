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Моуриньо о ничьей с «Фулхэмом»: «Мы не убили интригу, а Льорис не спас»

14 января 2021, 02:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подвёл итоги перенесённого матча 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

Мы снова пропускаем совершенно необязательный гол. Я должен признать, что во втором тайме соперники старались больше играть в футбол. Они проигрывали и старались забить. Уго Льорис не спас, но и мы не убили интригу.

Мы должны были убить её, но не сделали этого. Но в таком случае вы должны играть на ноль, не допускать ошибок. Пропущенный гол был очень необязательным.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 января в 19:31
надеюсь,что в игре с Шеффилдом, Шпоры всё таки будут доминировать хотя бы 70-80% матча,а не 20-30%. Нынешнии Клинки - лакомый кусочек для любого противника.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 января в 19:25
Ну по правде спасти было довольно таки сложно,хотя тут должно было случится чудо. Золотое правило : Чем меньше владеем мячом,тем меньше ошибаемся.
Pervomaez
Pervomaez
14 января в 11:53
Надо усиление, а сон напортачил сегодня много
Dirty_Harry
Dirty_Harry
14 января в 09:34
    Zak11
    Zak11
    14 января в 06:56
    Да при чем тут Льорис вообще? Сон запорол всё что вообще возможно. И опять одни и те же ошибки - концовка встречи просто никакая. Моуриньо это не исправляет
    ДАША Д
    ДАША Д
    14 января в 04:18
    Иногда случаются такие матчи.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 января в 03:31, ред.
    Что то все претенденты стабильно теряют очки. В этом году АПЛ просто непредсказуема. Неожиданности случаются настолько регулярно, что это просто удивительно. Ладно бы кто то один спотыкался, так ведь нет, все спотыкаются регулярно. Кто в итоге станет первым - это очень трудная, но очень интересная загадка.
    Всем здоровья.
    STVA 1
    STVA 1
    14 января в 03:27
    Молодцы в Фулхэме...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    14 января в 03:23
    Скоро начнет нервничать.
    1bear
    1bear
    14 января в 03:04
    ну что тут скажешь... опять провалились...
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