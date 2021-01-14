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Мюллер: «Госпожа Удача сегодня была не на стороне „Баварии“»

14 января 2021, 05:29
ХольштайнЛоготип футбольный клуб Хольштайн (Киль)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился после серии пенальти

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Хольштайна» (2:2, 5:6 — пен.) во 2-м раунде Кубка Германии.

Мы проиграли аутсайдерам из Киля. Хоть это может прозвучать глупо после такого поражения, но Госпожа Удача сегодня была не на нашей стороне.

Мы здорово чувствовали себя в первом тайме и показывали приличную игру. У нас были неплохие моменты, мы здорово комбинировали и наслаждались игрой с мячом.

«Хольштайн» выложился на полную. С их точки зрения, команда, безусловно, провела хорошую игру. Мы допускали мелкие ошибки, а «Хольштайн» достаточно хладнокровно их использовал. Точно так же они сработали и в серии пенальти.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 января в 09:44
Прочитал слова Мюллера и понял из-за чего проиграла Бавария. Из-за высокомерия и недооценки соперника.
ДАША Д
ДАША Д
14 января в 06:58
А у Хольштайна праздник.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 января в 06:50
Расслабились вы, товарищи...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 05:35
Кто бы мог подумать
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