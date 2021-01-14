Мюллер: «Госпожа Удача сегодня была не на стороне „Баварии“»

Форвард «Баварии» прокомментировал поражение от «Хольштайна» (2:2, 5:6 — пен.) во 2-м раунде Кубка Германии.

Мы проиграли аутсайдерам из Киля. Хоть это может прозвучать глупо после такого поражения, но Госпожа Удача сегодня была не на нашей стороне.

Мы здорово чувствовали себя в первом тайме и показывали приличную игру. У нас были неплохие моменты, мы здорово комбинировали и наслаждались игрой с мячом.

«Хольштайн» выложился на полную. С их точки зрения, команда, безусловно, провела хорошую игру. Мы допускали мелкие ошибки, а «Хольштайн» достаточно хладнокровно их использовал. Точно так же они сработали и в серии пенальти.