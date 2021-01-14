Пирло: «„Ювентус“ должен научиться лучше контролировать игру»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Дженоа» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии. Туринский клуб лидировал со счётом 2:0, но затем пропустил два мяча и сумел вырвать победу лишь в дополнительное время.

Мы сами усложнили себе жизнь, поскольку провели очень хороший первый тайм, а затем потеряли концентрацию, и всё стало сложнее.

Мы должны были лучше контролировать ситуацию. Кубок Италии — это наша цель, поэтому нам было важно победить и выйти в следующий раунд.

На поле было много молодых футболистов, которые впервые играли на таком уровне. И в таком случае можно ожидать каких-то ошибок.

Временами нам не хватало концентрации. Особенно в тот отрезок матча, когда мы вели в счёте. Так что нам нужно научиться лучше контролировать игру.