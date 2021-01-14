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Куман: «Я не знаю, сыграет ли Месси в финале Суперкубка»

14 января 2021, 06:32
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2 — пен.) в полуфинальном матче Суперкубка Испании и ответил на вопрос о капитане своей команды Лионеле Месси, который пропускал встречу из-за повреждения.

Обе команды играли очень интенсивно, и обе создавали моменты. Мы играли с отличным соперником и с помощью серии пенальти вышли в финал.

Сможет ли Месси восстановиться к финальной игре в воскресенье? Надеюсь на это, но я не знаю. Нужно подождать.

В финальном матче за Суперкубок Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Реал» — «Атлетик».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 09:12
Надо чтоб сыграл!
drug01
drug01
14 января в 08:35
Будем ждать и смотреть что будет дальше
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 07:55
Если не сыграет то Барсе повезло.
ДСА
ДСА
14 января в 06:56
Титул захочет - сыграет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 января в 06:49
Да пусть он вообще не играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 06:36
Это не обязательный матч
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