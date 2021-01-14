Куман: «Я не знаю, сыграет ли Месси в финале Суперкубка»

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14 января 2021, 06:32

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2 — пен.) в полуфинальном матче Суперкубка Испании и ответил на вопрос о капитане своей команды , который пропускал встречу из-за повреждения.

Обе команды играли очень интенсивно, и обе создавали моменты. Мы играли с отличным соперником и с помощью серии пенальти вышли в финал. Сможет ли Месси восстановиться к финальной игре в воскресенье? Надеюсь на это, но я не знаю. Нужно подождать.

В финальном матче за Суперкубок Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Реал» — «Атлетик».