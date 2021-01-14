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Флик: «Конечно, это шок для „Баварии“. Мы хотели снова взять требл»

14 января 2021, 04:31
ХольштайнЛоготип футбольный клуб Хольштайн (Киль)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Хольштайна» (2:2, 5:6 — пенальти) и вылет своей команды из Кубка Германии во втором раунде.

Конечно, это шок. Мы очень расстроены, мы хотели защитить свой требл. Говоря в целом, всё решили детали, команда показала отличный настрой. Мы доминировали в матче, что было нашей целью.

Очень обидно пропускать гол, сравнивающий счёт, на последней секунде. Мы должны поздравить «Хольштайн». Они устроили настоящую кубковую битву, они были абсолютно преданы своему делу.

Мы должны оставить это позади и работать лучше. Мы должны более компактно действовать в обороне. Необходимо оказывать больше давления на соперника и надёжнее играть «на втором этаже».

«Хольштайн» хорошо оборонялся, их вратарь показал отличную игру. Такой исход может случиться в серии пенальти, я вовсе не виню Року [который не забил пенальти].

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:30
шок - это верная оценка
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответ cska vperiod (раскрыть)
14 января в 15:39
позорно смотреть российский недофутбол)
salleeh
salleeh
14 января в 12:20
Бавария не играет в футбол, но даёт играть другим! Видно что не дорабатывают игроки, ходят пешком, а против них играют как будто в последний раз...
Parma1972
Parma1972
14 января в 11:20, ред.
И даже на эту Баварию всегда найдется свой Хольштайн
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 января в 08:30
Поражения бывают полезны.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
14 января в 07:01
Интересно если Бавария не возьмёт титула в этом году, Флика уволят?
КЭТиК
КЭТиК
14 января в 05:16
Такого исхода не ожидал никто.
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 05:11
Позорно проигрывать такой команде.
Альфамен
Альфамен
14 января в 04:35
Красава Флик,все по делу сказал!!!
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