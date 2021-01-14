Флик: «Конечно, это шок для „Баварии“. Мы хотели снова взять требл»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Хольштайна» (2:2, 5:6 — пенальти) и вылет своей команды из Кубка Германии во втором раунде.

Конечно, это шок. Мы очень расстроены, мы хотели защитить свой требл. Говоря в целом, всё решили детали, команда показала отличный настрой. Мы доминировали в матче, что было нашей целью.

Очень обидно пропускать гол, сравнивающий счёт, на последней секунде. Мы должны поздравить «Хольштайн». Они устроили настоящую кубковую битву, они были абсолютно преданы своему делу.

Мы должны оставить это позади и работать лучше. Мы должны более компактно действовать в обороне. Необходимо оказывать больше давления на соперника и надёжнее играть «на втором этаже».

«Хольштайн» хорошо оборонялся, их вратарь показал отличную игру. Такой исход может случиться в серии пенальти, я вовсе не виню Року [который не забил пенальти].