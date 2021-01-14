Тренер «Хольштайна»: «Мы надолго запомним эту победу над „Баварией“»

Главный тренер «Хольштайна» прокомментировал победу над «Баварией» (2:2, 6:5 — пенальти) в рамках 2-го раунда Кубка Германии.

Это необыкновенный опыт для всех нас. Такое происходит не каждый день, и мы надолго запомним [эту победу].

Мы грамотно оборонялись, у нас есть классный голкипер. В атаке у нас иногда тоже получалось то, что мы хотели, например, когда мы первый раз сравняли счёт.

Мы не робели, получая мяч — действовали смело, и, на мой взгляд, это было нашим ключом к успеху в этой игре.