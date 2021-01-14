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Тренер «Хольштайна»: «Мы надолго запомним эту победу над „Баварией“»

14 января 2021, 05:58
ХольштайнЛоготип футбольный клуб Хольштайн (Киль)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Хольштайна» Оле Вернер прокомментировал победу над «Баварией» (2:2, 6:5 — пенальти) в рамках 2-го раунда Кубка Германии.

Это необыкновенный опыт для всех нас. Такое происходит не каждый день, и мы надолго запомним [эту победу].

Мы грамотно оборонялись, у нас есть классный голкипер. В атаке у нас иногда тоже получалось то, что мы хотели, например, когда мы первый раз сравняли счёт.

Мы не робели, получая мяч — действовали смело, и, на мой взгляд, это было нашим ключом к успеху в этой игре.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 января в 08:27
Сколько коэффициентов обломали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 07:25
Многие команды сливают кубки, но не в таких же матчах...
КЭТиК
КЭТиК
14 января в 06:55
А Бавария наплевала на Кубок и уже всё забыла.
нечитайло
нечитайло
14 января в 06:43
Уже история
Gahi
Gahi
14 января в 06:27, ред.
Действительно  результат очень неожиданный для всех и особенно для действующего чемпиона 🏆 обладателя кубка и суперкубка Германии и победителя Лиги Чемпионов УЕФА команды Баварии. Нужно дать должное тренеру Баварии Флику, что он не стал искать оправдания и признал то что в футболе мелочей не бывает, а результат каким бы он горьким не был говорит о том что соперник в лице каманды  Хольштайна которые проявили все свои бойцовские качества и боролись до последней минуты матча заслуженно победили. Для Баварии поражения от предстовителя Бундеслиги 2, станит хорошим уроком который заставит команду опуститься на землю с высоты своих заслуженых побед и уважительно относится к каждому сопернику не зависимо от ранга и регалий с которыми в дальнейшем придётся играть. Добрых слов заслуживает вся команда Хольштайна во главе со своим тренером Оле Вернером которая доказала что в футболе нужно играть до последней минуты матча верить и надеяться на себя что можно побеждать любого соперника. Удачи 
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 06:04
Что с Баварией!?
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