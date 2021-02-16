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Раш: «Салах останется в „Ливерпуле“. Фанаты любят его, а он любит фанатов»

16 февраля 2021, 10:52

Бывший футболист «Ливерпуля» Иан Раш считает, что нападающий Мохамед Салах не покинет «красных» этим летом. Слухи связывают египтянина с переходом в «Реал».

Я думаю, что «Ливерпуль» является очень популярным клубом. Такие команды, как «Барселона» и «Реал», имеют такую ​​же историю, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», и для него связь с любым из этих клубов означает, что он очень хорош.

Думаю, что Салах останется в «Ливерпуле». Болельщики любят его, а он любит болельщиков. АПЛ — самая сложная и самая требовательная лига в мире.

Когда вы смотрите на «Барселону» и «Реал» в Ла Лиге, «Ювентус» и «Милан» в Серии А, где вы ещё найдете лигу, в которой аутсайдер побеждает топ-клуб, как «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед»? Такое могло произойти только в АПЛ.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
16 февраля в 12:50
Через несколько лет Салах уже будет играть за аутсайдеров
ДСА
ДСА
16 февраля в 11:42
От араба всего можно ожидать.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
16 февраля в 11:39
Салаху бы в Испанию переехать
112910415
112910415
16 февраля в 11:36
хочется, чтобы он сумел перезагрузиться, не меняя клуб
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 11:09
Хочется верить в то, что неудачи "Ливерпуля" - временные, которые вскоре закончатся, Ю.Клопп, как и М.Салах останется в "Ливерпуле" и мы вновь увидим тот "Ливерпуль" который выиграл АПЛ, Лигу чемпионов под руководством Ю.Клоппа.

P.S. Спад и взлёт бывают у каждой команды....
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 11:08
Возможно, Салах себя уже в Ливерпуле исчерпал и ему нужен новый вызов из другого топ чемпионата. Возраст такой, что если он не перейдёт сейчас и продлит себя в Ливерпуле на пару лет, то потом он уже не сможет перейти в команду такого же уровня и статуса, как Ливерпуль или условный Реал. Да и в 30 лет, скорее всего свой футбольный пик формы он уже пройдёт. Так что выбор стоит перед Салахом непростой. Решение за самим египтянином.
Cat01
Cat01
16 февраля в 10:55
Желаем новых успехов... Вперёд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 10:53
Это просто здорово...
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