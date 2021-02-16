Раш: «Салах останется в „Ливерпуле“. Фанаты любят его, а он любит фанатов»

Бывший футболист «Ливерпуля» Иан Раш считает, что нападающий Мохамед Салах не покинет «красных» этим летом. Слухи связывают египтянина с переходом в «Реал».
Я думаю, что «Ливерпуль» является очень популярным клубом. Такие команды, как «Барселона» и «Реал», имеют такую же историю, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», и для него связь с любым из этих клубов означает, что он очень хорош.
Думаю, что Салах останется в «Ливерпуле». Болельщики любят его, а он любит болельщиков. АПЛ — самая сложная и самая требовательная лига в мире.
Когда вы смотрите на «Барселону» и «Реал» в Ла Лиге, «Ювентус» и «Милан» в Серии А, где вы ещё найдете лигу, в которой аутсайдер побеждает топ-клуб, как «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед»? Такое могло произойти только в АПЛ.
P.S. Спад и взлёт бывают у каждой команды....
P.S. Спад и взлёт бывают у каждой команды....