Раш: «Салах останется в „Ливерпуле“. Фанаты любят его, а он любит фанатов»

Бывший футболист «Ливерпуля» Иан Раш считает, что нападающий не покинет «красных» этим летом. Слухи связывают египтянина с переходом в «Реал».

Я думаю, что «Ливерпуль» является очень популярным клубом. Такие команды, как «Барселона» и «Реал», имеют такую ​​же историю, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», и для него связь с любым из этих клубов означает, что он очень хорош.

Думаю, что Салах останется в «Ливерпуле». Болельщики любят его, а он любит болельщиков. АПЛ — самая сложная и самая требовательная лига в мире.