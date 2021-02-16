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Тренер «Арминии»: «Конечно, мы довольны ничьей с „Баварией“»

16 февраля 2021, 05:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)АрминияМатч завершен

Главный тренер «Арминии» Уве Нойхаус подвёл итоги ничейного матча с «Баварией» (3:3) в 21-м туре Бундеслиги.

Конечно, мы довольны заработанным очком. Встреча складывалась для нас очень хорошо. В первом тайме мы были хорошо организованы, мы старались уколоть «Баварию». Так, на перерыв мы ушли, ведя в счёте 2:0. После 2:1 мы нашли идеальный ответ. После этого у нас была надежда на положительный исход матча. Уровень «Баварии» хорошо известен, после третьего пропущенного гола они значительно прибавили. Мы сделали всё для того, чтобы удержать счёт, но давление становилось всё сильнее.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 08:49
Нойхаус точно недоволен. Да, во втором тайме "Бавария" оказывала мощнейшее давление, но и "Арминия" неплохо действовала на контратаках. А на четвертом незащитанном голе линия офсайда была до такой степени на тоненького, что тренеру "Арминии" точно должно быть обидно. Немножко удивила игра "Баварии" в обороне, по моему при третьем голе в ворота баварцев, трое игроков просто притормозили, подняли руки, просигнализировав об вне игры и наблюдали, как нападающий забивает гол Нойеру. Уж, кто-то точно получит от Флика на орехи.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 05:50
Неожиданно, но все равно - МОЛОДЦЫ!!!
ДСА
ДСА
16 февраля в 05:45
Иногда и Бавария спотыкается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 05:33
Интересный получился матч...
Василий 50
Василий 50
16 февраля в 05:27
Ничья это круто.
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 05:23
А могли бы и выиграть!!!
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