Тренер «Арминии»: «Конечно, мы довольны ничьей с „Баварией“»

Главный тренер «Арминии» подвёл итоги ничейного матча с «Баварией» (3:3) в 21-м туре Бундеслиги.

Конечно, мы довольны заработанным очком. Встреча складывалась для нас очень хорошо. В первом тайме мы были хорошо организованы, мы старались уколоть «Баварию». Так, на перерыв мы ушли, ведя в счёте 2:0. После 2:1 мы нашли идеальный ответ. После этого у нас была надежда на положительный исход матча. Уровень «Баварии» хорошо известен, после третьего пропущенного гола они значительно прибавили. Мы сделали всё для того, чтобы удержать счёт, но давление становилось всё сильнее.