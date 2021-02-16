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Чупо-Мотинг: «„Бавария“ продемонстрировала бойцовский дух»

16 февраля 2021, 06:14
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)АрминияМатч завершен

Форвард «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг подвёл итоги ничейного матча с «Арминией» (3:3) в рамках 21-го тура Бундеслиги.

В целом это была сложная игра. Помимо погоды стоит сказать, что футболисты «Арминии» играли агрессивно. В первом тайме нам было тяжело создавать моменты. У соперника было два момента, которые он эффективно использовал, и из-за этого нам стало ещё сложнее. Мы продемонстрировали бойцовский дух и менталитет. Но такие матчи бывают. Счёт 3:3 в целом нормальный. Хотя мы и хотим побеждать во всех домашних матчах.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 февраля в 07:32
Игра конечно удалась.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 06:37
Часто стали терять очки
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