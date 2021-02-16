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Флик: «Во втором тайме „Бавария“ показала сенсационный менталитет»

16 февраля 2021, 04:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)АрминияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги ничейного матча с «Арминией» (3:3) в 21-м туре Бундеслиги.

В первом тайме одно наложилось на другое. Мы недостаточно хорошо оборонялись, а соперник играл хорошо и из двух моментов сделал два гола. Плюс к этому поле для нашей игры было неоптимальным. Футболисты «Арминии» показали, что они умеют играть в футбол. Мне это понравилось. Во втором тайме наша команда показала сенсационный менталитет. Было важно верить, что и после 0:2 можно переломить ход матча. Ввиду долгих перелётов и матчей предыдущих дней, я очень позитивно оцениваю реакцию команды. В целом мы можем быть довольны этой ничьей.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 февраля в 11:03
так уж и сенсационный ...
после радостных событий расслабились, довольные ..а потом пришлось через силу возвращаться в игру
Adolf33
Adolf33 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 февраля в 07:56
Да никто никуда не поплыл. Какой позор? Команда только что вернулась от арабов с шестым кубком за сезон. Это позор? Много таких команд с 6-ю кубками в сезоне? После пятибля (победа за СК над Севильей) они проиграли Хаиму аж 1-4. Так же говорили, что позор. Больных в команде достаточно. Через неделю в ЛЧ играть.Для чего Баварии было биться на таком поле? К больным добавить еще травмированных?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 07:27
Чуть снежок и поплыли,позор!
Adolf33
Adolf33
16 февраля в 05:37
Защиты не было . Эрнандеса в роли ЦЗ даже арминия не заметила. После тигреса, наверное, расслабились - кубок и шестибля долго обмывали. Ничего, главное к ЛЧ подойти с нормальным настроением и полным составом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 февраля в 05:29
Но не выиграли
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 05:22
Ничья, которой можно гордиться, несмотря на то, что это играла "Бавария" играла у себя-дома...!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 04:48
Сегодня Бавария в обороне сыграла просто безобразно. Было ощущение , что игроки вышли на игру слишком самоуверенными. Думали прогуляться , выиграть сильно не напрягаясь. Но игроки Арминии думали иначе. Гости отлично провели матч и даже могли выиграть, хотя для них и ничья - неплохой результат. А для Баварии урок хороший. Теперь будут уважительно относится к сопернику , который вроде как классом пониже.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 04:28
Бавария есть Бавария...
Gahi
Gahi
16 февраля в 04:23, ред.
Нужно учиться выходить из трудной ситуации. Удачи
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