Флик: «Во втором тайме „Бавария“ показала сенсационный менталитет»

Главный тренер «Баварии» подвёл итоги ничейного матча с «Арминией» (3:3) в 21-м туре Бундеслиги.

В первом тайме одно наложилось на другое. Мы недостаточно хорошо оборонялись, а соперник играл хорошо и из двух моментов сделал два гола. Плюс к этому поле для нашей игры было неоптимальным. Футболисты «Арминии» показали, что они умеют играть в футбол. Мне это понравилось. Во втором тайме наша команда показала сенсационный менталитет. Было важно верить, что и после 0:2 можно переломить ход матча. Ввиду долгих перелётов и матчей предыдущих дней, я очень позитивно оцениваю реакцию команды. В целом мы можем быть довольны этой ничьей.