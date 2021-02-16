Мерсон: «Больше всего в трансфере Холанда нуждается „Челси“»

Бывший футболист сборной Англии считает, что «Челси» является лидером среди английских клубов в борьбе за форварда дортмундской «Боруссии» .

Из всех команд, которые претендуют на Холанда, больше всего он нужен «Челси». Если вы купите его этим летом, у вас всё ещё будет возможность продать его для получения прибыли позже, потому что он молодой игрок.