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Мерсон: «Больше всего в трансфере Холанда нуждается „Челси“»

16 февраля 2021, 10:43

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон считает, что «Челси» является лидером среди английских клубов в борьбе за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Из всех команд, которые претендуют на Холанда, больше всего он нужен «Челси». Если вы купите его этим летом, у вас всё ещё будет возможность продать его для получения прибыли позже, потому что он молодой игрок.

Я не уверен, что он хорошо подходит для «Манчестер Сити», где он, вероятно, не будет играть так часто. Но он полностью оправдает надежды того клуба, который его купит. Он продолжает ставить рекорды. Тот, кто его подпишет, получит шанс выиграть АПЛ.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
16 февраля в 15:27
Согласен!
dimagas2
dimagas2
16 февраля в 10:52
В Челси совсвем не звездных игроков.Так что покпка хоть одной звезды нужна в следющих ТО.
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 10:51
В трансфере Холанда многие нуждаются!
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