Вернер: «Мне помогло, что есть тот, кто может кричать на меня по-немецки»

Нападающий «Челси» дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в 24-м туре АПЛ . Немецкий форвард забил первый гол в новом году в рамках чемпионата Англии.

Мне помогло, что есть кто-то, кто может кричать на меня по-немецки. Тухель — очень хороший парень, который имеет чёткое представление о том, в какой футбол хочет играть наша команда. С каждой новой тренировкой под его руководством мы будем становиться всё лучше и лучше.

Несколько недель назад мы находились непонятно где и сильно отставали от четвёртой строчки. Хотим продолжать двигаться дальше. Мы всего на 4 очка уступаем второму месту. Многие говорили, что мы не доберёмся до топ-4, но вот мы здесь.

Мы в хорошей форме и снова встали на рельсы.