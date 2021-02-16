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Вернер: «Мне помогло, что есть тот, кто может кричать на меня по-немецки»

16 февраля 2021, 02:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Челси» Тимо Вернер дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в 24-м туре АПЛ. Немецкий форвард забил первый гол в новом году в рамках чемпионата Англии.

Мне помогло, что есть кто-то, кто может кричать на меня по-немецки. Тухель — очень хороший парень, который имеет чёткое представление о том, в какой футбол хочет играть наша команда. С каждой новой тренировкой под его руководством мы будем становиться всё лучше и лучше.

Несколько недель назад мы находились непонятно где и сильно отставали от четвёртой строчки. Хотим продолжать двигаться дальше. Мы всего на 4 очка уступаем второму месту. Многие говорили, что мы не доберёмся до топ-4, но вот мы здесь.

Мы в хорошей форме и снова встали на рельсы.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 февраля в 11:19
громче, Тухель, громче !
galem72
galem72
16 февраля в 10:09
Сомнительная мотивация.
ДАША Д
ДАША Д
16 февраля в 07:33
Посмотрим сколько ждать следующего его гола.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 05:36
Наверное шнеллер кричит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 03:23
Дас ист фастастишь?
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