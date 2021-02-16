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Тухель: «Я очень доволен игрой Кепы, но первым номером остаётся Менди»

16 февраля 2021, 07:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в 24-м туре АПЛ.

О победе

Это был идеальный вечер. Мы знали, что у нас есть возможность запрыгнуть в топ-4. Мы воспользовались этим шансом, и парни получили заслуженные два дня выходных.

О голе Вернера

Тимо Вернеру пришлось долго ждать [забитого мяча]. Он играл ключевую роль в последних матчах, ассистируя партнёрам. Сегодня он снова сделал голевую передачу, а затем забил сам. Это самое главное для нападающих.

О выходе Кепы в стартовом составе

Решение было принято совместно с тренером вратарей и голкиперами. Они как единая команда, хоть и борются за одно место. Кепа хорошо показал себя в последнем матче, чтобы мы дали ему игру в АПЛ. Нам нужны 2-3 сильных вратаря для достижениях наших целей. Я очень доволен его игрой, но Эдуар Менди остаётся номером один и вернётся в ворота.

О травме Тэмми Абрахама

Это выглядело достаточно серьёзно. Мы беспокоимся за него, и я надеюсь, он пропустит не так много матчей.

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КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 07:32
Как не старайся Кепа запасной.
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