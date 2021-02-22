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Зиньковский: «Готов уехать в зарубежный клуб. Будем надеяться, что заберут»

22 февраля 2021, 22:45

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил, что готов уехать в зарубежный клуб.

На данный момент я точно остаюсь в «Крыльях», ну только если чего-то страшного не произойдёт. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

Слухи об интересе «Витесса»? Это приятно, но сбивает сильно. Думаешь, вот-вот там где-то «Витесс» витает, Нидерланды, хороший чемпионат, хорошие люди. А потом — бац и все, нет этого. Поэтому, наоборот, сбивает чуть-чуть.

Думаю, что готов уехать за границу, а там — как срастётся. Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать всё-таки, был бы рад.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
23 февраля в 09:47
Если Зиньковский действительно желает уехать в Европу, то ему ни в коем случае не стоит поддаваться соблазну вначале поиграть в Зените, так как деньги Газпрома могут загубить парню карьеру.
112910415
112910415
23 февраля в 09:15
дорогу осилит идущий !
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 00:43
Скоро 25 , можно и за бугор податься. Почему бы не попробовать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 00:03
Давай в Казахстан,там много таких как ты!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 февраля в 23:09
В солидный чемпионат не возьмут
Василий 50
Василий 50
22 февраля в 23:07
В Румынию или Чехию?
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
22 февраля в 22:59
зарубежный клуб размытое такое утверждение
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 22:56
Ещё бы, из "Крылья Советов" в зарубежный клуб...
Cat01
Cat01
22 февраля в 22:50
Доброго пути если возьмут
beefs
beefs
22 февраля в 22:48
конечно за рубежом интересно себя попробовать...
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