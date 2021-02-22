Зиньковский: «Готов уехать в зарубежный клуб. Будем надеяться, что заберут»

Полузащитник «Крыльев Советов» заявил, что готов уехать в зарубежный клуб.

На данный момент я точно остаюсь в «Крыльях», ну только если чего-то страшного не произойдёт. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

Слухи об интересе «Витесса»? Это приятно, но сбивает сильно. Думаешь, вот-вот там где-то «Витесс» витает, Нидерланды, хороший чемпионат, хорошие люди. А потом — бац и все, нет этого. Поэтому, наоборот, сбивает чуть-чуть.

Думаю, что готов уехать за границу, а там — как срастётся. Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать всё-таки, был бы рад.