Хавбек «Уфы» Иванов: «Рахимов знает, что я могу показать на поле»

Полузащитник «Уфы» высказался относительно текущего положения башкирского клуба в турнирной таблице РПЛ .

Я знаю требования Рашида Рахимова, он знает, что я могу показать на поле. На этом и будем строить наше сотрудничество. Турнирное положение «Уфы»? В прошлом году ситуация у «Ахмата» казалась даже сложнее, думалось, что ничего поменять не получится. А в итоге команда собралась и выправила положение.