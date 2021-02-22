ГлавнаяНовости

Хавбек «Уфы» Иванов: «Рахимов знает, что я могу показать на поле»

22 февраля 2021, 21:15

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался относительно текущего положения башкирского клуба в турнирной таблице РПЛ.

Я знаю требования Рашида Рахимова, он знает, что я могу показать на поле. На этом и будем строить наше сотрудничество. Турнирное положение «Уфы»? В прошлом году ситуация у «Ахмата» казалась даже сложнее, думалось, что ничего поменять не получится. А в итоге команда собралась и выправила положение.

«Уфа» идет на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Иванов перешёл в «Уфу» в январе этого года.

Все новости
Старфельт: «„Зенит“ — очень сильный соперник, но мы обыграли его в гостях»
Сегодня, 00:18 Комментарии0
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 23:02
Иванов выведет Уфу на 3 место! 😜
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 22:44
Кажется, Ахмат поспешил избавиться от этого думающего полузащитника. Но теперь он должен разнообразить и добавить креатива в организацию игры Уфы. Для Уфы Иванов это должен быть хорошим усилением.
berda2003
berda2003
22 февраля в 22:35
а что в раздевалке покажешь - на этом будете строить отношения...
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 21:53
Иванов может разнообразить игру Уфы)
drug01
drug01
22 февраля в 21:50
Будем смотреть игру
Василий 50
Василий 50
22 февраля в 21:17
Игра все покажет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100