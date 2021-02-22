Форвард «Крыльев» Сергеев: «Заслужили победу над „Химками“, на мой взгляд»

Форвард «Крыльев Советов» поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Кубка России с «Химками» (4:0).

Каково было играть сегодня в такой мороз? Непривычно, конечно, после тепла на сборах в Турции оказаться в таком холоде. Но мы не обращали внимания на мороз, играли спокойно в свой футбол и заслужили победу, на мой взгляд. Рад, что забил гол сегодня.

Сборы прошли отлично. Мы хорошо подготовились, результат, можно сказать, налицо. Надеюсь, и дальше продолжим показывать такую игру.

Ожидал ли, что «Химки» так развалятся и позволят забить четыре мяча? Это футбол, тут разное бывает ведь. Мы настраивались и готовились, как обычно, вне зависимости от того, из ФНЛ наш соперник или из Премьер-лиги. Хорошо, что добыли крупную победу и порадовали наших болельщиков. Двигаемся дальше!

Главная задача на остаток сезона — выход в РПЛ . Будем стараться выигрывать в каждой игре и выполнить задачу. Что касается личных целей, то никогда на себя не загадывал, будет что будет. В первую очередь — командный результат.

Можно ли сказать, что я точно остаюсь в «Крыльях» до конца сезона? У меня контракт с «Крыльями» до лета 2022 года, а дальше посмотрим. О предложениях ничего не знаю, слухи об интересе клубов до меня не доходили, все вопросы по этой части — к руководству.