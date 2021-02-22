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Форвард «Крыльев» Сергеев: «Заслужили победу над „Химками“, на мой взгляд»

22 февраля 2021, 18:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Кубка России с «Химками» (4:0).

Каково было играть сегодня в такой мороз? Непривычно, конечно, после тепла на сборах в Турции оказаться в таком холоде. Но мы не обращали внимания на мороз, играли спокойно в свой футбол и заслужили победу, на мой взгляд. Рад, что забил гол сегодня.

Сборы прошли отлично. Мы хорошо подготовились, результат, можно сказать, налицо. Надеюсь, и дальше продолжим показывать такую игру.

Ожидал ли, что «Химки» так развалятся и позволят забить четыре мяча? Это футбол, тут разное бывает ведь. Мы настраивались и готовились, как обычно, вне зависимости от того, из ФНЛ наш соперник или из Премьер-лиги. Хорошо, что добыли крупную победу и порадовали наших болельщиков. Двигаемся дальше!

Главная задача на остаток сезона — выход в РПЛ. Будем стараться выигрывать в каждой игре и выполнить задачу. Что касается личных целей, то никогда на себя не загадывал, будет что будет. В первую очередь — командный результат.

Можно ли сказать, что я точно остаюсь в «Крыльях» до конца сезона? У меня контракт с «Крыльями» до лета 2022 года, а дальше посмотрим. О предложениях ничего не знаю, слухи об интересе клубов до меня не доходили, все вопросы по этой части — к руководству.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 февраля в 19:50
Тогда я уже ПОБЕДИЛ !!! )))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ironigor (раскрыть)
22 февраля в 19:23
Программку ЧМ с указкой на каналы трансляции. Пенсион полный: проживание у себя дома, закуска разная (вода холодная, вода горячая).
Всё для вас, лишь бы вы улыбались!
ДСА
ДСА
22 февраля в 19:06
Химки похоже к чемпионату не готовы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 18:57
Сергеев наверное на сегодняшний день лучший форвард ФНЛ. Хорошо, что сохранили Зиньковского, Цыпченко в атакующей игре тоже хорош, даже перепутать с Зиньковским можно - прически почти одинаковые. Дядька Гацкан добавляет опыта в команду. Вышедшие на замену Голенков и Чернов освежили игру. Выйти в высшую лигу вполне по силам, даже с первого места, да и в кубке еще можно побороться. Сейчас даже похоже, что победа над "Сочи" в контрольном матче не была случайностью. Посмотри, что будет дальше.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
22 февраля в 18:53
Спасибо, а в конце путёвку на Чемпионат мира с полным пенсионном !!!??? )))
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 18:49
Счет на табло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 18:42
Почему бы и нет...
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