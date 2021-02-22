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Онопко: «Рондон — это не Гайч, он адаптирован к РПЛ»

22 февраля 2021, 22:03

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал переход экс-нападающего «Зенита» и «Вест Бромвича» Саломона Рондона в стан «армейцев».

Рондон — это не Гайч, он адаптирован к нашему чемпионату и погоде. Это опытный футболист. Адольфо приехал из Аргентины, он много работал на тренировках, но у него не получалось. Старались подобрать найти к парню подход, говорили с ним, меняли под него что-то в тренировочном процессе. Но мне жалко по-человечески Гайча, не получилось у него в ЦСКА. А Рондон — это совершенно другой футболист, он принесёт пользу клубу.

Напомним, что Гайч в январе перешел в «Беневенто» на правах аренды.

Рондона ЦСКА арендовал у китайского клуба «Далянь Ифан» до конца сезона.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 февраля в 11:55
Наверное он имел в виду адаптацию в России, другой язык, культура )
112910415
112910415
23 февраля в 08:47
вероятно, отыграет пару лет на хорошем уровне
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 01:09
Да всё будет хорошо ! Рондон точно не Гаич . Я думаю Рондон поможет ЦСКА !!!
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 23:26
Вскрытие покажет,а вдруг он глубоко законспирированный агент резидента Лёхи Питерского???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 февраля в 23:02
Онопко похвалил или поругал Рондона ???
Адаптация к РПЛ это что ??
Умение играть в 4 раза медленней чем в европах ??
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 22:50
Рондон - не Гайч, но и Онопко не Ванга. Надеемся, конечно, что возвращение Рондона в РПЛ окажется успешным. Ну а насчёт его адаптации к нашей лиге, говорить пока рано, уж слишком много воды утекло, после его ухода из Зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 22:49
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 февраля в 22:39
    Очень хочется верить)) хотелось бы звезду в звездный клуб))
    SHMEL
    SHMEL
    22 февраля в 22:36
    Гайчу нужно в теплый климат, там у него должно все сложиться.
    particular
    particular
    22 февраля в 22:31
    Когда коренника ставят в тройку, то его не уговаривают и не переделывают под него упряжку... А у Гайча не оказалось тягловой силы, он даже на пристяжного не тянул...
    Про Рондона пока разговоры... Удовлетворение наступит после первых 5-ти голов..:)
    oFANATo
    oFANATo
    22 февраля в 22:27
    Да, да было сразу видно в матче со СКА Хабаровск на кубок России, что Рондон лучше выглядел чем Гайч, хотя ещё не до конца набрал форму.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    22 февраля в 22:26
    Мне непонятны эти басни про адаптацию. Человек должен к футболу быть адаптирован. Он (футбол) везде одинаков , мяч и 11 человек в команде. Есть нюансы, но они не такие, чтобы полным нулем на поле быть.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 февраля в 22:24
      КЭТиК
      КЭТиК
      22 февраля в 22:17
      Это уже проверенный боец.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      22 февраля в 22:04
      Рондон конечно получше будет!
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