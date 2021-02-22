Онопко: «Рондон — это не Гайч, он адаптирован к РПЛ»

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал переход экс-нападающего «Зенита» и «Вест Бромвича» в стан «армейцев».

Рондон — это не Гайч, он адаптирован к нашему чемпионату и погоде. Это опытный футболист. Адольфо приехал из Аргентины, он много работал на тренировках, но у него не получалось. Старались подобрать найти к парню подход, говорили с ним, меняли под него что-то в тренировочном процессе. Но мне жалко по-человечески Гайча, не получилось у него в ЦСКА . А Рондон — это совершенно другой футболист, он принесёт пользу клубу.