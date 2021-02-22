Врач сборной России рассказал, влияет ли на футболистов игра на морозе

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как может сказаться игра на морозе на здоровье футболистов.
Исследований по травматичности [в холодную погоду] не существует. В регламенте РФС четко прописаны температурные минимумы, после которых решения об игре принимают непосредственно команды.
Понятно, что ничего хорошего в игре в футбол в низкую погоду нет. Меняется механика, особые требования к разминке, к поведению во время перерыва, во время нахождения на скамейке. Но это все на уровне предположений. Влияние может быть на дыхательные пути спортсменов, и такие исследования как раз есть.
Медкомитет УЕФА много лет проводит свои собственные исследования травм в клубах, которые принимают участие в Лиге чемпионов. Команда из 25 человек может иметь в течение сезона около 50 травм. Из них 15-17 травм приходятся на долю мышечных повреждений. Мы проводили опрос среди клубов РПЛ, и у нас по прошлому сезону ни у одной команды не было превышения нормы мышечных травм. Есть клубы, где случаев больше, чем обычно, но я бы не связывал это с какими-то особенностями сезона.
Недавно Безуглов сделал прививку от коронавируса.
они же и исследования провели " на дыхательные пути спортсменов... но никому не говорят"
они же и исследования провели " на дыхательные пути спортсменов... но никому не говорят"