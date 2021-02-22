Врач сборной России рассказал, влияет ли на футболистов игра на морозе

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как может сказаться игра на морозе на здоровье футболистов.

Исследований по травматичности [в холодную погоду] не существует. В регламенте РФС четко прописаны температурные минимумы, после которых решения об игре принимают непосредственно команды.

Понятно, что ничего хорошего в игре в футбол в низкую погоду нет. Меняется механика, особые требования к разминке, к поведению во время перерыва, во время нахождения на скамейке. Но это все на уровне предположений. Влияние может быть на дыхательные пути спортсменов, и такие исследования как раз есть.