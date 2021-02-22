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Врач сборной России рассказал, влияет ли на футболистов игра на морозе

22 февраля 2021, 21:10

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как может сказаться игра на морозе на здоровье футболистов.

Исследований по травматичности [в холодную погоду] не существует. В регламенте РФС четко прописаны температурные минимумы, после которых решения об игре принимают непосредственно команды.

Понятно, что ничего хорошего в игре в футбол в низкую погоду нет. Меняется механика, особые требования к разминке, к поведению во время перерыва, во время нахождения на скамейке. Но это все на уровне предположений. Влияние может быть на дыхательные пути спортсменов, и такие исследования как раз есть.

Медкомитет УЕФА много лет проводит свои собственные исследования травм в клубах, которые принимают участие в Лиге чемпионов. Команда из 25 человек может иметь в течение сезона около 50 травм. Из них 15-17 травм приходятся на долю мышечных повреждений. Мы проводили опрос среди клубов РПЛ, и у нас по прошлому сезону ни у одной команды не было превышения нормы мышечных травм. Есть клубы, где случаев больше, чем обычно, но я бы не связывал это с какими-то особенностями сезона.

Недавно Безуглов сделал прививку от коронавируса.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 21:59
Играли в мороз и играть будем.
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 21:56
Пущай побегает где нить в Томске)
armeec_
armeec_
22 февраля в 21:40
очередной из кружка усато-лысого. пусть в Томск сейчас приедет и по играет в футбол))
Сантус
Сантус
22 февраля в 21:35
Странно как он не подвёл всё к возврату на весна-осень...Вопрос возможно с этой целью и задавался..)
berda2003
berda2003
22 февраля в 21:28
в каждой команде есть цыганские учёные - они принимают решение - играть или нет...
они же и исследования провели " на дыхательные пути спортсменов... но никому не говорят"
VAN ARM
VAN ARM
22 февраля в 21:21
Зато на месте точно не стоят))))
Остапчук 67
Остапчук 67
22 февраля в 21:13
Америки не открыл
ДСА
ДСА
22 февраля в 21:12
Конечно влияют морозы, к гадалке не ходи.
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