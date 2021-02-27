Чагров о трансфере Сямука: «Не представляю, какие игры затевает „Тамбов“»

Бывший вратарь «Тамбова» рассказал о том, как узнал об исключении из заявки на весеннюю часть сезона РПЛ , и прокомментировал подписание «Тамбовом» белорусского голкипера .

Позвонил папа, говорит: «Прочитал, что тебя отзаявили». Подумал, что этого не может быть, мягко говоря, офигел, зашёл сам на сайт РПЛ — так и есть. Позвонил начальнику команды, который должен заниматься всеми заявками, но он сказал, что не в курсе этой истории. Набрал главному тренеру Сергею Первушину, и он подтвердил. Говорит: «Знал ещё неделю назад, но не говорил тебе». На моё место заявили вратаря, который подъехал в день кубковой игры с «Локомотивом», какой-то непонятный, из Белоруссии. Я в шоке, меня не посчитали нужным даже предупредить, хотя я спокойно готовился к игре.

Нас осталось всего 3 человека из взрослых — я, Рыжиков и Шахов плюс пара молодых ребят. Никаких денег мы не получили до сих пор, но оставались с командой. Причём у меня был разговор на сборах и с тренером вратарей, и с главным, они сказали, что рассчитывают на меня: «Шанс будет». Приходил сюда, чтобы осуществить мечту, играть в РПЛ , я этого очень хотел и сейчас хочу, но меня таким образом решили выбросить. Даже после отзаявки никто из клуба не написал. То есть пришёл бы на теорию в 14:00 и, видимо, узнал бы только там.

Что касается Сямука, он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе. Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трёх вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию.