Чагров о трансфере Сямука: «Не представляю, какие игры затевает „Тамбов“»

Бывший вратарь «Тамбова» Никита Чагров рассказал о том, как узнал об исключении из заявки на весеннюю часть сезона РПЛ, и прокомментировал подписание «Тамбовом» белорусского голкипера Родиона Сямука.
Позвонил папа, говорит: «Прочитал, что тебя отзаявили». Подумал, что этого не может быть, мягко говоря, офигел, зашёл сам на сайт РПЛ — так и есть. Позвонил начальнику команды, который должен заниматься всеми заявками, но он сказал, что не в курсе этой истории. Набрал главному тренеру Сергею Первушину, и он подтвердил. Говорит: «Знал ещё неделю назад, но не говорил тебе». На моё место заявили вратаря, который подъехал в день кубковой игры с «Локомотивом», какой-то непонятный, из Белоруссии. Я в шоке, меня не посчитали нужным даже предупредить, хотя я спокойно готовился к игре.
Нас осталось всего 3 человека из взрослых — я, Рыжиков и Шахов плюс пара молодых ребят. Никаких денег мы не получили до сих пор, но оставались с командой. Причём у меня был разговор на сборах и с тренером вратарей, и с главным, они сказали, что рассчитывают на меня: «Шанс будет». Приходил сюда, чтобы осуществить мечту, играть в РПЛ, я этого очень хотел и сейчас хочу, но меня таким образом решили выбросить. Даже после отзаявки никто из клуба не написал. То есть пришёл бы на теорию в 14:00 и, видимо, узнал бы только там.
Что касается Сямука, он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе. Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трёх вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию.
Стоит ли присмотреться к характеру матча, где сыграет Сямук? Думаю, это очевидно. Я искренне не понимаю, какие могут быть другие мотивы приглашения ещё одного вратаря, когда в комплекте есть три игрока на эту позицию на 11 оставшихся туров. А ещё мне непонятно, как РПЛ или РФС, которые участвовали в решении проблем «Тамбова», допустили ситуацию, при которой в клуб завозят игроков, которые не нужны для завершения сезона. Повторюсь, вратарская позиция укомплектована с начала сезона, 3 вратаря в строю, готовы играть. Руководство «Тамбова» бесцеремонно выбрасывает меня в день матча. Делает это непорядочно, в последние часы перед закрытием трансферного окна, то есть лишая меня возможности нормально трудоустроиться.
В матче 20-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ротор» (1:3) ворота хозяев защищал Сергей Рыжиков. Родион Сямук остался на скамейке запасных.
Но не стоит интриговать, это не конец истории.
Но не стоит интриговать, это не конец истории.