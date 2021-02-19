«Краснодар» шагнул в информационное средневековье. Травма Рамиреса ударила не только по команде, но и по имиджу клуба

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вчера, 13:35

Почему «Краснодар» решил закрыться?

Официально: Рамирес выбыл из строя на несколько месяцев

Мурад Мусаев накануне встречи с загребским «Динамо» пожурил СМИ за непроверенную информацию о характере травмы Кристиана Рамиреса:

Кто вам сказал, что у него порваны «кресты»? Откуда у вас эта информация? У него не порваны «кресты». Да, он получил травму, пропустит несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем.

Кажется, «Краснодар» — единственный клуб в мире, который не комментирует характер травм своих футболистов. Последний из могикан. Давайте расставим все точки над «ё» в этом вопросе. Абсолютно объяснимо желание тренеров не распространяться о травмах и ушибах футболистов, которые продолжают выходить на поле, ведь коварные соперники могут воспользоваться этими знаниями в своих интересах. На футболе, как на войне, все средства хороши.

Но какой смысл замалчивать сначала сам факт травмы, а потом характер повреждения футболиста, который пропустит несколько месяцев? О том, что Рамирес получил тяжелую травму, мы узнали из слухов. Мусаев подтвердил факт, но опроверг детали: «У него не порваны „кресты“». При этом отказался называть истинную причину и призвал прессу давать только проверенную информацию.

Забавно и то, что Мурад Олегович сменил стратегию резко и без предупреждения, ведь еще осенью он довольно подробно отвечал на вопросы о состоянии здоровья футболистов, говорил и о характере повреждений. Например, о Классоне после октябрьского матча с «Рубином»:

У Классона проблемы с приводящей мышцей, думаю, что-то серьезное. Вандерсон тренировался индивидуально, у него еще будет небольшое обследование, по итогам которого поймем, будет ли он в заявке на игру с «Ренном».

А вот здесь даже реплика с прогнозом о сроках возвращения Сергея Петрова после гостевого матча с «Ренном»:

У Сергея повреждена задняя поверхность бедра. Петров получил травму ещё на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года.

Между этими репликами и категоричным заявлением о том, что «характер травм наших футболистов мы не комментируем», прошло меньше времени, чем потребуется Кристиану Рамиресу на восстановление.

«Краснодар» создал благодатную почву для догадок и домыслов

Если вы понимаете принципиальную задачу СМИ , то согласитесь: Мурад Олегович выдвинул взаимоисключающие требования, потому что проверенную информацию о состоянии здоровья Кристиана Рамиреса может дать только «Краснодар», который устами главного тренера отказался это делать, а любую другую (иначе говоря, «слухи») публиковать запрещено. Если упрощать, что Мусаев призвал всех забыть о существовании футболиста Рамиреса на время его лечения.

Выглядит это, как минимум, странно. Как максимум — подозрительно. «Краснодар» не комментирует травму Рамиреса, потому что она не связана с его футбольной деятельностью? Личное должно оставаться личным, все правильно. А может быть, характер повреждения эквадорца выдаст некомпетентность тренерского или медицинского штаба? У нас нет и не может быть проверенной информации о травме Рамиреса, но мы продолжим задавать вопросы и строить гипотезы, даже самые невероятные и чудные.

Шаг в информационное средневековье

В информационном поле не может быть вакуума, он в любом случае заполнится информацией того или иного качества. Не пожелав пресечь разговорчики и перешептывания официальным заявлением, «Краснодар» сделал хуже только себе и своим сотрудникам. И это претензия даже не к Мусаеву — тренеры, будь их воля, наглухо перекрыли бы доступ к внутренним делам команды. Профессиональное свойство.

Но должна быть одобренная высшим руководством стратегия, определяющая вектор работы клубной пресс-службы. Удивительно и то, что «Краснодар» делает шаг в информационное средневековье в тот момент, когда другие клубы выходят на новый уровень взаимодействия со СМИ : чтобы лишить инсайдеров всяких сортов простора для творчества, официальные лица комментируют даже ход переговоров о трансферах, что еще недавно было под строжайшим табу («Трансферы любят тишину»).

Например, посмотрите, кто освещает переход Квинси Промеса в «Спартак». Представители обоих клубов не дают вставить слова журналистам, которые безуспешно пытаются перетянуть внимание на себя. Всякого рода «инсайды» и «подробности о трансфере» выглядят блекло и сомнительно на фоне весомых и информативных реплик Антона Фетисова, Марка Овермарса, Эрика тен Хага и Доменико Тедеско.

Ошибки уже допущены, но еще можно сохранить лицо

Мурад Мусаев — молодой и эмоциональный тренер, он и после вчерашнего матча с загребским «Динамо» был на взводе, общался с журналистами резко и дерзко. Качество работы Мусаева определяется не выступлениями на пресс-конференциях, его будут судить по результатам и игре, однако при этом тренер не должен быть единственным рупором и определяющим звеном в информационной политике клуба.

Мусаев нервничает из-за своей работы, в связи с этим предстает не в лучшем свете перед камерами, но почему никто в «Краснодаре» его никто не оттеняет, не сглаживает заостренные экспрессивным тренером углы? От клуба, стремящегося выглядеть современным и стильным (взгляните на стадион и окружающий его парк, модную форму — яркие маркеры), пахнуло какой-то забродившей неотесанностью. Чтобы этот запах стал стойким, нужно всего-навсего отмалчиваться и дальше, позволяя «Краснодару» увязать в своих комплексах.