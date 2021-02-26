Мусаев: «Сафонов и Уткин продлили контракты и довольны зарплатой»

Главный тренер «Краснодара» после вылета своей команды из Лиги Европы опроверг появившуюся ранее информацию о том, что голкипер команды и полузащитник не играют за «быков» из-за контрактных разногласий с руководством клуба.

Журналисты так уверенно заявляют об этом, ваша информация не соответствует действительности. Ребята продлили контракты на улучшенных условиях и довольны тем, сколько они получают. Понятия не имею, откуда такая информация берётся. Вы все знаете, что у Сафонова травма, он её получил в Лондоне перед матчем с «Челси». Это травма сухожилия, которая требует длительного восстановления. У Уткина повреждение боковой связки колена, которая тоже не даёт ему пока играть. Ребята в команде, проходят реабилитацию, мы скоро увидим их на поле.