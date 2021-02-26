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Мусаев: «Сафонов и Уткин продлили контракты и довольны зарплатой»

26 февраля 2021, 01:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после вылета своей команды из Лиги Европы опроверг появившуюся ранее информацию о том, что голкипер команды Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин не играют за «быков» из-за контрактных разногласий с руководством клуба.

Журналисты так уверенно заявляют об этом, ваша информация не соответствует действительности. Ребята продлили контракты на улучшенных условиях и довольны тем, сколько они получают. Понятия не имею, откуда такая информация берётся. Вы все знаете, что у Сафонова травма, он её получил в Лондоне перед матчем с «Челси». Это травма сухожилия, которая требует длительного восстановления. У Уткина повреждение боковой связки колена, которая тоже не даёт ему пока играть. Ребята в команде, проходят реабилитацию, мы скоро увидим их на поле.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 06:08
Почему Мусаев до сих пор в клубе?
112910415
112910415
26 февраля в 05:59
это хорошо и почти отлично
ДСА
ДСА
26 февраля в 04:15
Всегда хочется получать больше.
beefs
beefs
26 февраля в 02:20
Мы рады за них, если все это так...
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