Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуриньо

Некоторые игроки «Тоттенхэма» недовольны главным тренером команды Жозе Моуриньо.
Якобы футболистам не нравится, что португалец уделяет много времени игре в обороне даже во время тренировок. Недавно сообщалось, что Моуриньо может быть уволен со своей должности.
1. Астон Вилла
2. Порту
3. Спартак Москва
4. "Да пошёл он, этот футбол, построю аквадискотеку, засыплю её деньгами с неустоек, и буду отдыхать".
1. Астон Вилла
2. Порту
3. Спартак Москва
4. "Да пошёл он, этот футбол, построю аквадискотеку, засыплю её деньгами с неустоек, и буду отдыхать".