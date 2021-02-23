Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуриньо

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23 февраля 2021, 17:31

Некоторые игроки «Тоттенхэма» недовольны главным тренером команды .

Якобы футболистам не нравится, что португалец уделяет много времени игре в обороне даже во время тренировок. Недавно сообщалось, что Моуриньо может быть уволен со своей должности.