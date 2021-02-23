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Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуриньо

23 февраля 2021, 17:31

Некоторые игроки «Тоттенхэма» недовольны главным тренером команды Жозе Моуриньо.

Якобы футболистам не нравится, что португалец уделяет много времени игре в обороне даже во время тренировок. Недавно сообщалось, что Моуриньо может быть уволен со своей должности.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 февраля в 19:45
С этого всегда начинается. Сольют они его.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 19:28
Это уже тревожный звоночек для Жозе
Pervomaez
Pervomaez ответ DXTK (раскрыть)
23 февраля в 19:22
Круто всё по по полочкам
DXTK
DXTK
23 февраля в 19:05
если у Моуринно в обороне будут такие футболисты как Джон Терри, Рикардо Карвальо, Хавьер Занетти, Серхио Рамос, Эшли Коул и на ворота вратарь уровня Петра Чеха, Льорис сойдет и разрушитель уровня Макелеле то Ттх будет всех рвать ......... ............ Моуриньо молодец......стройка дома начинаеться с фундамента, а команда с обороны.............. просто ее нужно усилить качественными игроками.

Я кстати не помню чтобы Моуриньо в первом заходе в Челси играл от обороны разрывали всех налево и направо быстрый выход от обороны в атаку, 95 очков просто так не возьмешь с автобусом.

Моуриньо кстати прав когда говорит....раньше если игроку скажешь надо играть слева то игрок будет играть слева, без всяких а я не могу, команде скажешь играем от обороны и на контратаках то игроки будут выполнять установки без перерекания, если нужно то все 11 возле ворот. .......... а современные умнее тренера........ Я мол лучше знаю, как надо, только вот исполнить не могут.

Недоволен кто ? Бэйл, Д Алли и еще парочка из запаса и резерва, те в ком Моуриньо разочаровался.))))))

PS я не вижу чтобы у дверей Тоттенхэма выстроилась очередь из тренеров или желающих прейти сюда особенно без трансферов, без серьезного усиления, да и никогда такого не было....... прямо кто-то желал Ттх возглавить...... кого Леви пригласит.....Маурицио Сарри, условного Вилаша Боаша, из Саутгемптона Хазенхюнтеля, или еще кого в этом духе)))

Почеттино в то время просто пошел на повышение из саутгемптона.......... сегодня он бы даже не взглянул бы в сторону шпор))))))
Wolverhampton
Wolverhampton
23 февраля в 18:47
Вот и сливают португальца!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 18:34
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
(Крылов)
David Young
David Young ответ Qatar Airways (раскрыть)
23 февраля в 18:31
.
Qatar Airways
Qatar Airways
23 февраля в 18:30
Давайте погадаем, каким будет следующий клуб португальца:

1. Астон Вилла
2. Порту
3. Спартак Москва
4. "Да пошёл он, этот футбол, построю аквадискотеку, засыплю её деньгами с неустоек, и буду отдыхать".
112910415
112910415
23 февраля в 18:14
низы не хотели, а верхи не могли )
Caniggia
Caniggia
23 февраля в 18:06
Зато матёрый махинатор Жозик, очень даже доволен тем, что им недовольны, ведь это всё к большому кушу! И у него есть методы, которыми могут быть недовольны и которые приводят к большим деньгам, а вот у боссов Тоттена теперь уже просто нет методов против Кости (Жозе) Сапрыкина!
КЭТиК
КЭТиК
23 февраля в 18:05
Свалили всю вину на тренера.
ilyafrom
ilyafrom
23 февраля в 18:02
Методы Моуриньо обеспечили Тоттенхэму отдых от еврокубков
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
23 февраля в 17:47
Пора выкинуть некоторых нерадивых моряков за борт, например валлийского хулигана.
LOpp
LOpp
23 февраля в 17:45
Бунт на корабле
Loko57
Loko57
23 февраля в 17:42
Автобус нынче не в моде
Pervomaez
Pervomaez
23 февраля в 17:39
Уже играли с эвертоном в открытый футбол и что с этого вышло, а вообще лучше чтобы Маур ушёл с этого клуба
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 17:38
По ходу надо игрокам скинуться на неустойку...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 февраля в 17:37
Странно что у них глаза открываются только сейчас, все это знают давным-давно.
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 17:36
НУ А КОМУ ЛЕГКО С МАУРОМ ???
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