«Реал» подозревают в мошенничестве и уклонении от налогообложения

1614024082

22 февраля 2021, 23:01

Мадридский «Реал» подозревается в мошенничестве и попытке ухода от налогообложения, сообщает издание Info Libre со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, в 2016 году «Реал» начал переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. Фонд должен был выплатить клубу 500 млн евро в течение 10 лет, причем 200 млн должны быть выплачены до 2021 года. Функционеры рассчитывали, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» заключил сделку с дочерней компанией фонда, базирующейся в Люксембурге, уставной капитал организации составлял 20 тысяч евро. Эта компания получает деньги от двух компаний, находящихся на Каймановых островах, которые, в свою очередь, получают средства от фонда Providence.

Источник подчеркивает, что таким образом «Реал» намеревался уйти от уплаты налогов в Испании.

Отмечается, что в «Реале» знали о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество.

Ранее сообщалось, что «Реал» ищет новых спонсоров.