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«Реал» подозревают в мошенничестве и уклонении от налогообложения

22 февраля 2021, 23:01

Мадридский «Реал» подозревается в мошенничестве и попытке ухода от налогообложения, сообщает издание Info Libre со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, в 2016 году «Реал» начал переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. Фонд должен был выплатить клубу 500 млн евро в течение 10 лет, причем 200 млн должны быть выплачены до 2021 года. Функционеры рассчитывали, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» заключил сделку с дочерней компанией фонда, базирующейся в Люксембурге, уставной капитал организации составлял 20 тысяч евро. Эта компания получает деньги от двух компаний, находящихся на Каймановых островах, которые, в свою очередь, получают средства от фонда Providence.

Источник подчеркивает, что таким образом «Реал» намеревался уйти от уплаты налогов в Испании.

Отмечается, что в «Реале» знали о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество.

Ранее сообщалось, что «Реал» ищет новых спонсоров.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 февраля в 17:28
ну, не без греха, конечно
da da da
da da da ответ League1 (раскрыть)
24 февраля в 00:50
никакого,а вот у ПСЖ и МС таких проблем нет,сам считай плюс это или минут для футбольного клуба.
eleven LC
eleven LC ответ dino_8989 (комментарий удален) (раскрыть)
23 февраля в 22:44
    eleven LC
    eleven LC ответ DEIVID_1 (раскрыть)
    23 февраля в 22:42
    Правильно сделали,у него бабла полно что ему 19 миллионов налогов жалко?
    DEIVID_1
    DEIVID_1 ответ eleven LC (раскрыть)
    23 февраля в 22:32
    Роналду получил условный срок по делу об уклонении от налогов Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду к 23 месяцам условного заключения и штрафу почти в 19 млн евро по делу о налоговых махинациях.
    eleven LC
    eleven LC ответ dino_8989 (комментарий удален) (раскрыть)
    23 февраля в 12:56
    Ну это двойные стандарты
    Реал только подозревают,а Месси уже осуждён так почему тогда Реал всего лишить,а другие не должны попадать (по твоей логике) под эти репрессии!
    Подумай над этим
    cska1948
    cska1948 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    23 февраля в 10:54
    Давно известно, что сажают не за то что воруют, а за то что попадаются!
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 февраля в 09:59
    Во как насмерть бьются за бесчестие клуба-конкурента "роялисты" и "барсисты"!!!Успокойтесь,детки-это КАПИТАЛИЗМ(который мы тоже успешно восстанавливаем),и иного быть просто не может."Не обманешь-не продашь"! Пора снова все принудительно "Капитал" дедушки Маркса в обязательном порядке читать.Вместо Гарри Поттера...
    13 RUS
    13 RUS
    23 февраля в 09:16
      NOVA
      NOVA
      23 февраля в 09:07, ред.
        League1
        League1 ответ da da da (раскрыть)
        23 февраля в 08:51
        Кого ты хотел удивить? В России, например, вообще все в кредитах. Уверен, что и ты.
        League1
        League1
        23 февраля в 08:48
          DEIVID_1
          DEIVID_1
          23 февраля в 03:26
          Всё равно ничего не будет. Там же все свои. По свойски решат всё и разойдутся. Хотя давно уже надо было в Сегунду отправить.
          dzvinka
          dzvinka
          23 февраля в 02:49
            амурец
            амурец
            23 февраля в 02:43
            пусть подозревают, много кого подозревали, хотя смешно как сразу завизжали католонские
            da da da
            da da da ответ Альфамен (раскрыть)
            23 февраля в 00:57
            Реал в кредитах так то))
            dimagas2
            dimagas2 ответ старина (раскрыть)
            23 февраля в 00:21
            В резльатате о этих "неуловимых" какереов уже давно известно все вплоть до номеров военных билетов и частей где они служат))) Годика 3-4 назад журналюги все откопали.
            razdvatri
            razdvatri ответ eleven LC (раскрыть)
            23 февраля в 00:19
            ЭТО ДРУГОЕ!!
            Альфамен
            Альфамен ответ ilyafrom (раскрыть)
            23 февраля в 00:09
            Мечты-мечты....у МС от этого титулов не прибавится в ЛЧ,расходы миллиардные,а выхлопа в ЛЧ кот наплакал
            eleven LC
            eleven LC ответ DXTK (раскрыть)
            22 февраля в 23:50
            Ну по этой логике Лео Месси нужно так же лишить мячей и тому подобное он ведь судим за неуплату налогов в 2016 году
            Cympak-05
            Cympak-05
            22 февраля в 23:39
            И что с этого, максимум оштрафуют. Вон МС, ПСЖ и Ювентус давно обвиняют и так же до сих пор никто не наказан.
            razdvatri
            razdvatri
            22 февраля в 23:37, ред.
            все это ерунда в сравнении с тем, что творит позорный манчестер сити в отношении ффп и потом просто откупается
            DXTK
            DXTK
            22 февраля в 23:37
            по стопам Ювентуса пойдут. Переса в тюрьму, Реал в сегунду, ))))) + с 2016 года анулировать все награды............ в том числе ЗМ Пеналды........теперь мы понимаем кто проплатил 3 кубка ЛЧ подряд, как раз до 21 года уложились.............))))))
            allemz
            allemz
            22 февраля в 23:35
              particular
              particular
              22 февраля в 23:34, ред.
              Многие пробуют облегчить фискальное бремя, но не всем и не всегда это удаётся...
              Полному разгрому клуб не подвергнут, но в грязи изваляют и штрафами обложат...
              abramjan
              abramjan
              22 февраля в 23:32
                abramjan
                abramjan
                22 февраля в 23:29
                  Qatar Airways
                  Qatar Airways
                  22 февраля в 23:29
                  Так-то если по-честному подойти к вопросу, то, наверное, ни одного клуба не найдётся, кто был бы кристально чист. Кто-то от налогов уклоняется, кто-то молодёжь подписывает раньше времени, кто-то бюджет безмерно раздувает, прикрываясь фиктивными спонсорскими деньгами.
                  При реальном равенстве перед законом, под суд пошли бы все. И справедливо. Но в мире больших денег под карательные санкции попадают лишь в чём-то неугодные.
                  Oplot
                  Oplot
                  22 февраля в 23:24, ред.
                    RoArt
                    RoArt ответ Colchoneros (раскрыть)
                    22 февраля в 23:20
                    Да, вместе с Атлетико!
                    Зачем Мадриду футбол!
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