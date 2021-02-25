Судейские подарки «Реалу» в ЛЧ. Виновными признавали Чакира, Кашшаи и Клаттенбурга

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сегодня, 14:59

Анализируем фундамент шуток о Пересе и арбитрах.

Сезон 2012/13. МЮ — «Реал», 1/8 финала ЛЧ

Арбитр: Чунейт Чакир (Турция)

Удаление Нани многие коллеги судьи признали чрезмерно жестким решением турецкого арбитра. И спорные эпизоды в штрафной площади Диего Лопеса были. Желтую карточку Нани заслужил из-за неосторожности, но Арбелоа не получил травму, не было отягчающего обстоятельства. «Реал» после этого спас матч, хотя изначально Рамос забил в свои ворота. Чакир испортил Фергюсону последний поединок в ЛЧ , МЮ уступил после ничьей в Мадриде, а «Реал» в итоге нарвался на молодого Левандовски – знаменитые 4:1 в полуфинале.

Сезон 2013/14. «Атлетико» — «Реал», финал ЛЧ

Арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Матч нужен в списке, чтобы убедиться – повод обвинить арбитра находят, даже когда веских аргументов нет. Это первый финал команды Переса с 2002-го, ставки были высоки, столкнулись две силы из столицы Испании. Нервозность повлияла на качество футбола. «Атлетико» забил в первом тайме, у «Реала» не получалось отыграться, пока Рамос не отличился 93-й минуте. Сразу отметем претензию Симеоне – у арбитра был повод добавить много времени, считали задержки, набежало почти пять минут. Также Бэйл не бил локтем в лицо Годину – этот миф сочинили на основании стоп-кадра, но фола не было.

Сезон 2015/16. «Реал» — «Атлетико», финал ЛЧ

Арбитр: Марк Клаттенбург (Англия)

Цитируем судью того финала Клаттенбурга, чтобы снять любые вопросы:

В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его.

Учитывая характер того поединка, если бы «Реал» не повел так рано – на 15-й минуте, весь матч мог бы повернуться иначе. «Атлетико» в случае гола в концовке получал шанс выиграть финал, так что грубая ошибка бригады Клаттенбурга – снова же, офсайд достаточно явный, не пару сантиметров, повлияла на развязку целого турнира. Тем более что по ходу матча был повод выдать Рамосу вторую желтую – «Реал» мог не дожить до серии пенальти в меньшинстве.

Сезон 2016/17. «Реал» — «Бавария», 1/4 финала ЛЧ

Арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)

Теперь этот туристический агент управляет российскими рефери за большие деньги, а раньше выдал один из самых бездарных поединков для рефери в ЛЧ . Виктор изначально вызвал гнев фанатов двух команд. Испанцы кричали, что не было пенальти на Роббене, а немцы требовали две желтые Каземиро за грубую игру. Но веселье началось чуть позже – удалил Видаля. «Реал» перевел игру в овертайм, а там бригада Кашшаи не увидела сразу два офсайда, причем оба очевидные, списать все на отсутствие системы повторов нельзя.

Сезон 2017/18. «Реал» — ПСЖ , 1/8 финала ЛЧ

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Ничего нового, но у ПСЖ в первом матче возникло ощущение, что бригада судьи Рокки не на их стороне. После гола Рабьо «Реал» пошел в атаку и рефери назначил пенальти после падения Крооса. Не будем спорить о самом фоле, поскольку до этого Тони принял передачу в явном офсайде. Также у парижан был повод упрекнуть арбитра после попадания мяча в руку Рамосу – по правилам 2018 года это еще пенальти, причем явный. Эпизод случился при счете 1:1, ПСЖ потерял шанс сыграть в гостях 2:0, а в итоге проиграл 1:3.

Сезон 2017/18. «Реал» — «Ювентус», 1/4 финала ЛЧ

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Майкл Оливер побежал делиться комментариями фанатов «Ювентуса», ссылаясь на угрозу жизни (до сих пор жив и здоров), пытаясь сместить акцент. «Ювентус» выигрывал у «Реала» со счетом 3:0, но затем Бенатиа встретился с Васкесом. По мнению Буффона и многих других, там не было пенальти. Но если смотреть объективно, то Бенатиа нарывался из-за агрессии, хотя игрок атаки не успел подработать мяч под удар, а вратарь был близко. Пограничный эпизод, сколько людей – столько мнений. Но скандал был знатным, удаление Буффона после возмущений подогрело ситуацию.

Сезон 2017/18. «Реал» — «Бавария», 1/2 финала ЛЧ

Арбитр: Чунейт Чакир (Турция)

На каждой стадии того сезона по судейскому скандалу. И если с офсайдом Крооса все просто, с фолом Бенатиа – сложнее, то «Баварию» лишили финала после целой серии диких судейских решений. В деле уже знакомый Чакир. Турок является фанатом Месси, но со свистком помог «Реалу» — не назначил три пенальти в ворота «сливочных» в Мадриде, хотя рука Марсело после подачи Киммиха была очевидной. Позже в Киеве сопернику «Реала» снова не повезло – Рамос влетел в Кариуса, но не получил наказания. Немецкий голкипер не попросил замену, получил сотрясение и подарил кубок Зидану и Роналду. Но если в финале сам «Ливерпуль» виноват, то рука Марсело в полуфинале очевидна:

Сезон 2020/21. «Аталанта» — «Реал», 1/8 финала ЛЧ

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

После внедрения системы VAR «Реал» дважды вылетал до финала от «Аякса» и «Манчестер Сити», а теперь новая попытка на фоне травм. Штилер принял неоднозначное решение. Тобиас вместе с коллегами с повторами – Данкертом и Осмерсом, помогли «Реалу». Никто не оспаривает наличие фола, но раз игрок атаки успел протолкнуть мяч в сторону от ворот, то его не лишили явного шанса забить. По стоп-кадрам такие эпизоды нельзя оценивать, вратарь за доли секунды сокращает угол обстрела. Так называемая «оранжевая» карточка — некоторые арбитры находят оправдание коллеге, другие говорят, что удаление – чрезмерное наказание и ошибка. Еще Каземиро мог нарваться на две желтые, но судья пожалел игрока «Реала».

С VAR хотя бы исключили голы из метровых офсайдов

В Бергамо увидели далеко не самый громкий судейский скандал с командой Переса в ЛЧ . Но если кто-то против VAR – вспомните метровые офсайды, игры руками в штрафной. Сейчас жаркие споры вызвал непростой эпизод, ведь Фройлер точно фолил на Менди.

Просто очередной арбитр в ЛЧ принял решение в пользу гранда. Вот это тенденция, ведь и «Барселона» получала щедрые подарки. Странные свистки против кастильцев и каталонцев тоже были? Да, но куда чаще давние враги наслаждались судейством в ЛЧ .

Когда уже напишут понятные правила с видео-объяснениями и примерами для всех? Если бы существовала четкая норма закона, почему фол на Менди точно пенальти, или точно не пенальти – не было споров. Но раз правила размытые, то даже испанские СМИ сомневаются в решении немца.

Учтите, что профессионалы — опытные арбитры ФИФА , выдают кардинальные оценки эпизода. На результаты «Реала» в ЛЧ точно влияют решения арбитров, а Клаттенбург признал, что его бригада совершила грубую ошибку в финале.

То есть результаты целых сезонов перечеркивают. Чиновники УЕФА могут, как Платини, рассказывать о «человеческом факторе», но Мишеля погнали после коррупционного скандала, его позиция по судейству не очень важна. Пока есть бесспорно спорные вердикты, и это плохо.

Также хочется, чтобы у судьи была возможность пойти за повтором, когда ему самому нужно. Таких моментов за матч будет немного, зато рефери не сможет кивать на молчание помощников или бюрократию.