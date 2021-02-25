Судейские подарки «Реалу» в ЛЧ. Виновными признавали Чакира, Кашшаи и Клаттенбурга

Анализируем фундамент шуток о Пересе и арбитрах.
Сезон 2012/13. МЮ — «Реал», 1/8 финала ЛЧ
Арбитр: Чунейт Чакир (Турция)
Удаление Нани многие коллеги судьи признали чрезмерно жестким решением турецкого арбитра. И спорные эпизоды в штрафной площади Диего Лопеса были. Желтую карточку Нани заслужил из-за неосторожности, но Арбелоа не получил травму, не было отягчающего обстоятельства. «Реал» после этого спас матч, хотя изначально Рамос забил в свои ворота. Чакир испортил Фергюсону последний поединок в ЛЧ, МЮ уступил после ничьей в Мадриде, а «Реал» в итоге нарвался на молодого Левандовски – знаменитые 4:1 в полуфинале.
Сезон 2013/14. «Атлетико» — «Реал», финал ЛЧ
Арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)
Матч нужен в списке, чтобы убедиться – повод обвинить арбитра находят, даже когда веских аргументов нет. Это первый финал команды Переса с 2002-го, ставки были высоки, столкнулись две силы из столицы Испании. Нервозность повлияла на качество футбола. «Атлетико» забил в первом тайме, у «Реала» не получалось отыграться, пока Рамос не отличился 93-й минуте. Сразу отметем претензию Симеоне – у арбитра был повод добавить много времени, считали задержки, набежало почти пять минут. Также Бэйл не бил локтем в лицо Годину – этот миф сочинили на основании стоп-кадра, но фола не было.
Сезон 2015/16. «Реал» — «Атлетико», финал ЛЧ
Арбитр: Марк Клаттенбург (Англия)
Цитируем судью того финала Клаттенбурга, чтобы снять любые вопросы:
В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его.
Учитывая характер того поединка, если бы «Реал» не повел так рано – на 15-й минуте, весь матч мог бы повернуться иначе. «Атлетико» в случае гола в концовке получал шанс выиграть финал, так что грубая ошибка бригады Клаттенбурга – снова же, офсайд достаточно явный, не пару сантиметров, повлияла на развязку целого турнира. Тем более что по ходу матча был повод выдать Рамосу вторую желтую – «Реал» мог не дожить до серии пенальти в меньшинстве.
Сезон 2016/17. «Реал» — «Бавария», 1/4 финала ЛЧ
Арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)
Теперь этот туристический агент управляет российскими рефери за большие деньги, а раньше выдал один из самых бездарных поединков для рефери в ЛЧ. Виктор изначально вызвал гнев фанатов двух команд. Испанцы кричали, что не было пенальти на Роббене, а немцы требовали две желтые Каземиро за грубую игру. Но веселье началось чуть позже – удалил Видаля. «Реал» перевел игру в овертайм, а там бригада Кашшаи не увидела сразу два офсайда, причем оба очевидные, списать все на отсутствие системы повторов нельзя.
Сезон 2017/18. «Реал» — ПСЖ, 1/8 финала ЛЧ
Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)
Ничего нового, но у ПСЖ в первом матче возникло ощущение, что бригада судьи Рокки не на их стороне. После гола Рабьо «Реал» пошел в атаку и рефери назначил пенальти после падения Крооса. Не будем спорить о самом фоле, поскольку до этого Тони принял передачу в явном офсайде. Также у парижан был повод упрекнуть арбитра после попадания мяча в руку Рамосу – по правилам 2018 года это еще пенальти, причем явный. Эпизод случился при счете 1:1, ПСЖ потерял шанс сыграть в гостях 2:0, а в итоге проиграл 1:3.
Сезон 2017/18. «Реал» — «Ювентус», 1/4 финала ЛЧ
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Майкл Оливер побежал делиться комментариями фанатов «Ювентуса», ссылаясь на угрозу жизни (до сих пор жив и здоров), пытаясь сместить акцент. «Ювентус» выигрывал у «Реала» со счетом 3:0, но затем Бенатиа встретился с Васкесом. По мнению Буффона и многих других, там не было пенальти. Но если смотреть объективно, то Бенатиа нарывался из-за агрессии, хотя игрок атаки не успел подработать мяч под удар, а вратарь был близко. Пограничный эпизод, сколько людей – столько мнений. Но скандал был знатным, удаление Буффона после возмущений подогрело ситуацию.
Сезон 2017/18. «Реал» — «Бавария», 1/2 финала ЛЧ
Арбитр: Чунейт Чакир (Турция)
На каждой стадии того сезона по судейскому скандалу. И если с офсайдом Крооса все просто, с фолом Бенатиа – сложнее, то «Баварию» лишили финала после целой серии диких судейских решений. В деле уже знакомый Чакир. Турок является фанатом Месси, но со свистком помог «Реалу» — не назначил три пенальти в ворота «сливочных» в Мадриде, хотя рука Марсело после подачи Киммиха была очевидной. Позже в Киеве сопернику «Реала» снова не повезло – Рамос влетел в Кариуса, но не получил наказания. Немецкий голкипер не попросил замену, получил сотрясение и подарил кубок Зидану и Роналду. Но если в финале сам «Ливерпуль» виноват, то рука Марсело в полуфинале очевидна:
No penalty?!? Come on... 😠 #rmafcb pic.twitter.com/arST1s1FMw— Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) May 1, 2018
Сезон 2020/21. «Аталанта» — «Реал», 1/8 финала ЛЧ
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
После внедрения системы VAR «Реал» дважды вылетал до финала от «Аякса» и «Манчестер Сити», а теперь новая попытка на фоне травм. Штилер принял неоднозначное решение. Тобиас вместе с коллегами с повторами – Данкертом и Осмерсом, помогли «Реалу». Никто не оспаривает наличие фола, но раз игрок атаки успел протолкнуть мяч в сторону от ворот, то его не лишили явного шанса забить. По стоп-кадрам такие эпизоды нельзя оценивать, вратарь за доли секунды сокращает угол обстрела. Так называемая «оранжевая» карточка — некоторые арбитры находят оправдание коллеге, другие говорят, что удаление – чрезмерное наказание и ошибка. Еще Каземиро мог нарваться на две желтые, но судья пожалел игрока «Реала».
С VAR хотя бы исключили голы из метровых офсайдов
В Бергамо увидели далеко не самый громкий судейский скандал с командой Переса в ЛЧ. Но если кто-то против VAR – вспомните метровые офсайды, игры руками в штрафной. Сейчас жаркие споры вызвал непростой эпизод, ведь Фройлер точно фолил на Менди.
Просто очередной арбитр в ЛЧ принял решение в пользу гранда. Вот это тенденция, ведь и «Барселона» получала щедрые подарки. Странные свистки против кастильцев и каталонцев тоже были? Да, но куда чаще давние враги наслаждались судейством в ЛЧ.
Когда уже напишут понятные правила с видео-объяснениями и примерами для всех? Если бы существовала четкая норма закона, почему фол на Менди точно пенальти, или точно не пенальти – не было споров. Но раз правила размытые, то даже испанские СМИ сомневаются в решении немца.
Учтите, что профессионалы — опытные арбитры ФИФА, выдают кардинальные оценки эпизода. На результаты «Реала» в ЛЧ точно влияют решения арбитров, а Клаттенбург признал, что его бригада совершила грубую ошибку в финале.
То есть результаты целых сезонов перечеркивают. Чиновники УЕФА могут, как Платини, рассказывать о «человеческом факторе», но Мишеля погнали после коррупционного скандала, его позиция по судейству не очень важна. Пока есть бесспорно спорные вердикты, и это плохо.
Также хочется, чтобы у судьи была возможность пойти за повтором, когда ему самому нужно. Таких моментов за матч будет немного, зато рефери не сможет кивать на молчание помощников или бюрократию.
Самые дикие ошибки, наверно, были в матчах с Баварией. Но то какую игру показывали немцы (вернее, ее отсутствие) смазало эффект от судейских скандалов
Самые дикие ошибки, наверно, были в матчах с Баварией. Но то какую игру показывали немцы (вернее, ее отсутствие) смазало эффект от судейских скандалов