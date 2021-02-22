Тренер вратарей «Сочи»: «Нашёлся человек, поставивший Тедеско на место»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» .

Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но, когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями, это недопустимо. Но нашелся человек, который поставил его на место. Сначала я сказал ему: «Успокойся». Но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско всё время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?» Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.

Почему подошёл в перерыве к Тедеско? Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты — расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Я отвечаю: «Можешь сказать все что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.