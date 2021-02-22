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Тренер вратарей «Сочи»: «Нашёлся человек, поставивший Тедеско на место»

22 февраля 2021, 13:35
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но, когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями, это недопустимо. Но нашелся человек, который поставил его на место. Сначала я сказал ему: «Успокойся». Но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско всё время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?» Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.

Почему подошёл в перерыве к Тедеско? Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты — расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Я отвечаю: «Можешь сказать все что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.

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Все комментарии
арсениум
арсениум
23 февраля в 07:56
Не Сочи, а язва РПЛ.
armeec_
armeec_
22 февраля в 21:20
Одно не понятно, зачем воду мутить когда срок годности вышел?)
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
22 февраля в 20:15
Весьма кудряво.
Шуnя771
Шуnя771
22 февраля в 19:49
Переводчик при исполнении - не орал, а переводил слова Тодеско!))
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
22 февраля в 19:23
Почитал и не понял,о чём этот бред? Бедному тренеру вратарей больше слова не дают,решил хоть как то засветиться...
batog
batog
22 февраля в 19:10
Ух, сколько 62а приперло!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 февраля в 19:03
Пора привыкнуть болелам Спартака, что все интервью не просто так. Скоро возобновление чемпионата. Подручные журналисты отрабатывают свой хлеб, создавая фон вокруг клуба. Чем ближе чемп, тем больше будет давление на тренера, игроков, руководство. Эта инфа для таких, кто ходит на Омуля). На это и расчет).
vm777
vm777 ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 февраля в 18:42
Ганчаренко в одной из игр чуть ли не на скамейку к Локо прибежал. Что его Палыч гнал оттуда. И ничего, нико не клеймит Ганчаренко. Это первое.
Второе. Футбол это эмоции и тренеры и футболисты проявляют их по разному. Могут сделать на эмоциях что-то, потом признать вину. Но после матча Тедеско хоть раз в интервью проявил неуважение к сопернику, тренеру, игрокам других клубов? У него хоть были хамские высказывания? Не бывало такого. Зато любимцы местной публики: Евсеев, Иванов, бородин позволяли себе некорректные высказывания в адрес того же Тедеско.
Ну а бородин каждый раз историю по новому рассказывает, уже и не знает как извертеться.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 17:26
Это потому что ответить нечего, но я тебя понимаю, очень сложно доказывать обратное когда вся страна видела такое поведение от Тедеско! Тебе тоже удачи и может когда-нибудь у вас и будет порядочный тренер наподобие Бескова!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 17:22
Да и самое главное какие там успехи у Тедеско?
Седьмое место в том чемпионате и пока третье в этом, без шансов на чемпионство?
Ну наконец то вы уже стали признавать, что для Спартака борьба за еврокубки это уже большой успех!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 17:19
То есть уже и итальянцев нельзя называть макаронниками?
А дальше что? Немцы не бюргеры, пиндосы не пиндосы, австралийцы не вверх ногами ходят?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 февраля в 17:19, ред.
Оставляю тебя наедине с твоим мнением.
Даже отвечать не буду - всё равно бесполезно. Удачи!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 17:15
В смысле как в СМИ преподносят?
Я сам видел своими глазами как Тедеско скакал в сторону Гончаренко! Да такого себе никто не позволяет, даже Моуриньо!!! Да и ты пишешь, что мужики разобрались давно, а это как?
То, что Тедеско сказал, что понимает Гончаренко за то, что его оттолкнул? Да это ещё больше говорить кто такой Тедеско, он ещё и своё гнилое поведение считает правильным.
И это было хамством со стороны Тедеско!!! Я много раз видел как тренеры скачут, прыгают от радости, но когда надо подойти к проигравшему тренеру на минуту берут себя в руки, благодарят соперника, а после опять скачут. Тедеско просто хам и быдло в интеллигентном обличии, вот это вам пора действительно понять!!!
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 февраля в 17:02, ред.
Ну это зависит от того, как СМИ это преподносят.
Если в Химки перешло 2 игрока Спартака - поднимают всеобщий хай, а Галицкий ратует за ограничение аренд игроков в одну команду. Из Зенита в Сочи уже 12-й игрок перешёл - и всё нормально, СМИ воды в рот набрали, а Галицкий носа не кажет.

Аналогично и в случае с Тедеско - как пошли успехи, начали цепляться за его поведение, выдумывать какое-то неуважение к России, хамство в адрес соперников. Да человек русский язык лучше Фернандеса знает, весь в работе и никогда ни с кем не пытался закуситься! Пример с Ганчаренко неудачный - мужики разобрались уже давно, а ты до сих пор это вспоминаешь. Там эмоции были, а не хамство. Пора бы понять!
makkie
makkie ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
22 февраля в 16:57
Вы, видно, забыли поведение Газзаева - как он на соперников ругался и обвинял других в подкупе судей.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 16:34
А ты вообще понимаешь о чём речь?
Во время матча многие себе позволяют вести себя эмоционально, кричать и даже материть судью, но речь как раз о том, как после себя ведёт Тедеско. Палыч тоже не раз во время матча и после раздавал судьям на орехи, да и с соперниками мог повздорить, но проявлять такое неуважения он себе никогда бы не позволил. Приведу конкретно два примера: Прыжки в сторону Гончаренко после победы в матче за кубок и поведение в Сочи. Ну и примеры разные бывают, тот же Моуриньо 75 ещё та и его везде не любят и к чему такой пример?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 февраля в 16:27
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 16:25
Ага, и прыгать как кузнечик, жаль, что на скрипке не играет)))))))).
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 16:19, ред.
Ну да, Клопп, Гвардиола, Моуриньо, Симеоне, Гаттузо и прочие европейские тренеры ведут себя иначе.
Может хватит причёсывать всех под одну гребёнку? У каждого тренера свой стиль. Если один стоит как изваяние, то другой будет носиться у бровки и заряжать своих игроков.

И провокациями тут не пахнет!
Аксинья
Аксинья
22 февраля в 16:18
Помню как Моуриньо в порыве страсти ящик с бутылками об землю шандарахнул во время игры - и ничего, сошло с рук, никакого наказания...О Дикий Запад!!!
ZedZipper
ZedZipper ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 16:16
По-твоему поведение Тедеско (крики, акробатика) является стандартным толерантным европейским поведением? Он точно так же выделялся бы в любой другой стране на бровке, дело тут абсолютно не в разнице менталитетом.
А в укоренившихся в головах наших сограждан пережитках - кто от них отличается сразу оплевывается, провозглашается "провокатором", выгоняется из социума(страны)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 15:53
Даже переводчик орёт на судью! Поржал!
Байкал-38
Байкал-38
22 февраля в 15:39
История повторяется! Немцы только поначалу такие наглые, а потом под зад коленом и бегут как крысы!!!
Настоящих защитников отечества с праздником!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 февраля в 15:33, ред.
Жаль, что некоторые на этом сайте из-за фанатских пристрастий сменили акценты. Наш менталитет отличается от толерантного европейского. И человек, приезжающий в чужую страну, должен это знать и принимать. Немцу просто не хватило интеллекта понять, что у нас другие нормы поведения. А вёл он себя как обычный провокатор.
Насмешник
Насмешник
22 февраля в 15:31
    Ravshan878
    Ravshan878
    22 февраля в 15:23
    Ответы отТедеско. Брист отсюда 🐀 из 🔥🔥🔥.))
    Добряк
    Добряк
    22 февраля в 15:17, ред.
    И зачем украинцу ТедескО переводчик?...
    mortid
    mortid
    22 февраля в 14:59
      leopit
      leopit
      22 февраля в 14:58
      Пусть мчит в табор в свою кибитку....
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      22 февраля в 14:43
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