Гурцкая: «В сегодняшнем „Юве“ Миранчук был бы игроком основного состава»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением, почему полузащитник пока не заиграл за «Аталанту».

Он выбрал не ту команду, чтобы стать там звездой. Там звезда — тренер. Однако, уйдя из «Аталанты», получив такой опыт, пройдя обучение у Гасперини, он в любой команде станет звездой. Он хороший игрок.

Почему не получается в сборной? Черчесов хочет, чтобы все были винтиками в его машине, солдатами. Но одно дело — быть солдатом у Гасперини, который четко понимает, что он хочет от игроков. Другое дело — у Станислава Саламовича. Не готов сравнивать этих тренеров, потому что сравнение будет опять в пользу итальянцев.

Только две команды не годятся для Миранчука: Гасперини («Аталанта») и Конте («Интер»). Мое мнение, что в сегодняшнем «Ювентусе» он был бы игроком основного состава. Миранчук однозначно сильнее нынешнего Рэмзи. Или в «Милане» играл бы в основе, Алексей не слабее Чалханоглу.