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Гурцкая: «В сегодняшнем „Юве“ Миранчук был бы игроком основного состава»

сегодня, 12:10

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением, почему полузащитник Алексей Миранчук пока не заиграл за «Аталанту».

Он выбрал не ту команду, чтобы стать там звездой. Там звезда — тренер. Однако, уйдя из «Аталанты», получив такой опыт, пройдя обучение у Гасперини, он в любой команде станет звездой. Он хороший игрок.

Почему не получается в сборной? Черчесов хочет, чтобы все были винтиками в его машине, солдатами. Но одно дело — быть солдатом у Гасперини, который четко понимает, что он хочет от игроков. Другое дело — у Станислава Саламовича. Не готов сравнивать этих тренеров, потому что сравнение будет опять в пользу итальянцев.

Только две команды не годятся для Миранчука: Гасперини («Аталанта») и Конте («Интер»). Мое мнение, что в сегодняшнем «Ювентусе» он был бы игроком основного состава. Миранчук однозначно сильнее нынешнего Рэмзи. Или в «Милане» играл бы в основе, Алексей не слабее Чалханоглу.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:15
Интересно кто из футболистов воспользуется её услугами. Может игроки Тамбова?
112910415
112910415
сегодня в 12:46
агент желает, чтоб про него заговорили ...
иного смысла не видно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
То есть он сильнее многих игроков из ТОПов, но слабее всех в Аталанте, раз не всегда попадает в состав.
Тут получается, либо Аталанта суперкоманда, либо Гурцкая пургу гонит. Больше склоняюсь к последнему...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 12:30
Это наверное шутка такая?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:19
Борзое мнение
beefs
beefs
сегодня в 12:11
еще один эксперт появился на футбольном горизонте ...
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