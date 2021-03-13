Кучеров: «Не вина Тиля, что он попал в „Спартак“»

Футбольный скаут Павел Кучеров поделился мнением о том, почему полузащитник не смог адаптироваться в «Спартаке». В данный момент футболист выступает за «Фрайбург» на правах аренды.

Есть футболисты определенного чемпионата, своего клуба, тренера. Тиль, видимо, такой. Он неплохо играл в АЗ , хорошо прогрессировал, но переход, тем более в Россию, был ранним. Ему надо было постепенно двигаться, не «из лета в зиму». Это сыграло в психологическом плане злую шутку.

Думаю, самая большая проблема в том, что игрок молодой, неопытный для такого серьезного шага. «Спартак», видимо, не очень профессионально и серьезно подошел к его покупке – в какой позиции он будет играть, как его будут использовать, чтобы деньги оправдались.

Я считаю, что любого футболиста можно загубить, даже другого уровня, как Коутиньо. Чтобы игрок прогрессировал и играл, нужны не только его профессиональные качества. Ему нужно доверять, нужно его «тащить», раскручивать.

Тиль не топовый футболист, 100%. За него заплатили большие деньги, он столько не стоил. Но однозначно молодой, перспективный, у него есть уровень. Это не его вина, что он попал в «Спартак». Это вина тех людей, которые его купили.