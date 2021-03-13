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Кучеров: «Не вина Тиля, что он попал в „Спартак“»

сегодня, 11:54

Футбольный скаут Павел Кучеров поделился мнением о том, почему полузащитник Гус Тиль не смог адаптироваться в «Спартаке». В данный момент футболист выступает за «Фрайбург» на правах аренды.

Есть футболисты определенного чемпионата, своего клуба, тренера. Тиль, видимо, такой. Он неплохо играл в АЗ, хорошо прогрессировал, но переход, тем более в Россию, был ранним. Ему надо было постепенно двигаться, не «из лета в зиму». Это сыграло в психологическом плане злую шутку.

Думаю, самая большая проблема в том, что игрок молодой, неопытный для такого серьезного шага. «Спартак», видимо, не очень профессионально и серьезно подошел к его покупке – в какой позиции он будет играть, как его будут использовать, чтобы деньги оправдались.

Я считаю, что любого футболиста можно загубить, даже другого уровня, как Коутиньо. Чтобы игрок прогрессировал и играл, нужны не только его профессиональные качества. Ему нужно доверять, нужно его «тащить», раскручивать.

Тиль не топовый футболист, 100%. За него заплатили большие деньги, он столько не стоил. Но однозначно молодой, перспективный, у него есть уровень. Это не его вина, что он попал в «Спартак». Это вина тех людей, которые его купили.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:44
"Это не его вина"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:52
Трудно спорить с профессионалами этого дела из Питера . Сначала скупаете всех пачками , ослабляя соперников ,а затем выбрасываете за ненадобностью ! ))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:47
Если игрок прогрессирует в одной команде и практически ничего не демонстрирует в другой - скорее всего он не подходит под стиль команды и под видение тренера его в составе. Тогда возникает вопрос, зачем его вообще брали и под кого. То есть подобный трансфер надо согласовывать с главным тренером. А если взяли еще сырого игрока под позицию - надо с ним больше работать, развивать, уделять особое внимание на тренировках, чтобы потом не жалеть о впустую потраченных средствах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:22
Зря кучеров так, тиль в спартаке прогрессировал даже сидя на лавочке.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:17
Виновата вся система построения футбола в Спартаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:09
Спартак сгубил многих...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 12:03, ред.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 11:56
    Получается, оказался в не то время и не в том месте.
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