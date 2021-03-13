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Тренер «Спартака-2» объяснил спад в игре Бакаева

сегодня, 11:27

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов прокомментировал выступления полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Он резко начал — заиграл в РПЛ, в сборную попал. Вроде как эмоционально подостыл — в хорошем смысле. Парень он фанатичный, очень любит футбол, день и ночь может играть в него, смотреть матчи. Наверное, тот сложный период, который был у «Спартака», как-то плохо сказался. Бакаев выпал из состава, начал нервничать, видно, что он не в своей тарелке. Думаю, ему надо просто забить гол-два и тогда опять увидим прежнего Бакаева. Нужен импульс.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Бакаев мог перейти в «Динамо».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:27
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:25
    Зарплата его сгубила.
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:00
    Говорят, Бакаев очень эмоциональный и критичный сам к себе. Это ему мешает.
    Нужно успокоиться, прийти в себя и вновь обрести уверенность. В любом случае расти рядом с Промесом гораздо проще. Ждем прежнего Зелю!
    Djebrael
    Djebrael
    сегодня в 11:43
    Ну взлеты и падение бывают у всех...
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 11:39
    Ну да перед каждым выходом на матч,
    мазать ему шоколадный глаз скипидаром .
    Такой импульс будет , что все 90 минут бегать будет
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 11:38
    Бакаев не самая интересная тема.
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    сегодня в 11:33
    А сколько шума и пафоса год назад вокруг этого пшика было )))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:27
    Да просто он лентяй...
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