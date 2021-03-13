Тренер «Спартака-2» объяснил спад в игре Бакаева

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов прокомментировал выступления полузащитника «Спартака» .

Он резко начал — заиграл в РПЛ , в сборную попал. Вроде как эмоционально подостыл — в хорошем смысле. Парень он фанатичный, очень любит футбол, день и ночь может играть в него, смотреть матчи. Наверное, тот сложный период, который был у «Спартака», как-то плохо сказался. Бакаев выпал из состава, начал нервничать, видно, что он не в своей тарелке. Думаю, ему надо просто забить гол-два и тогда опять увидим прежнего Бакаева. Нужен импульс.