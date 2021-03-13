Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возвращение нападающего в «Спартак».

Промес — самый шумный трансфер в России. Выгодная ли это сделка для «Спартака»? На бумаге нет. Если он команду выведет на новый уровень, в чем я сильно сомневаюсь, тогда будет выгоден. Футбол — командная игра. Я не понимаю, как такого дорогого футболиста можно брать в команду, в которой меняется тренер. Что будет, если новому тренеру он не подойдет? Промес не защищается, приспособлен только к одной схеме игры. Когда кто-то говорит, что он может играть «десятку», это чистый бред. Он может играть только на одной позиции. Это показали даже те 2 матча, которые он провел сейчас. Он играет только левого атакующего футболиста, даже справа не может. И только в схеме 4-3-3. Если вдруг придет тренер, который не играет 4-3-3, как он будет его встраивать в схему?