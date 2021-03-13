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Гурцкая: «Промес — самый шумный трансфер в России. Он невыгоден „Спартаку“»

сегодня, 11:08

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

Промес — самый шумный трансфер в России. Выгодная ли это сделка для «Спартака»? На бумаге нет. Если он команду выведет на новый уровень, в чем я сильно сомневаюсь, тогда будет выгоден. Футбол — командная игра. Я не понимаю, как такого дорогого футболиста можно брать в команду, в которой меняется тренер. Что будет, если новому тренеру он не подойдет? Промес не защищается, приспособлен только к одной схеме игры. Когда кто-то говорит, что он может играть «десятку», это чистый бред. Он может играть только на одной позиции. Это показали даже те 2 матча, которые он провел сейчас. Он играет только левого атакующего футболиста, даже справа не может. И только в схеме 4-3-3. Если вдруг придет тренер, который не играет 4-3-3, как он будет его встраивать в схему?

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:32, ред.
Думаю за два матча Больше Кокорина сделал для Спартака. Легионеры лучше наших играют даже если им под 40лет
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 15:16
Квинси стоящий трансфер
А Гурцкая не у дел......
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 15:13, ред.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 15:12
    Промес любому тренеру подойдет.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 15:00
    промес конечно же посредственный футболист по европейским меркам, но для аматорской то лиги его вполне хватит, что несет эта Гурцка?
    санек002
    санек002
    сегодня в 13:53
    промес должен принести большую помощь команде!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 13:53
    Капитан Очевидность 😁
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 13:49
    правильно тимура гурцкая?
    pioner1987
    pioner1987 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:38
    Мне Энджукия нравится, парень техничный и реально талантлив, проблема в том, что заигрывается, а ещё думаю в ЦСКА не раскроется не его команда. Мне бы хотелось такого игрока в Спартаке увидеть с такими же качествами и талантом
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 13:31
    Жаль Вам наверное господин Гурцкая, что Промес не Ваш подопечный. Если бы был Ваш, то полагаю Вы поведали бы о том, что "Спартак" приобрел высококлассного игрока за копеечную по нынешним временам сумму, тем самым совершив выгоднейшую сделку среди всех клубов РПЛ в зимнее ТО. Как обычно личное мнение.
    entrepreneour
    entrepreneour ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 13:10
    причем тут наш народ?
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 13:06
    А на какие шиши были куплены дорогущие Гайч Эджуке и Фукс?
    Кто из них приносит реальную пользу цска?
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:52
    Гурцкая нередко даёт оценки футболистам ... его оценки, почти всегда ошибочные,
    многие помнят !
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:36
    он выгоден только мертвому игроку)))
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    сегодня в 12:29
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      сегодня в 12:26
      Промес обошелся Спартаку дешевле чем ЦСКА Влашич или Эджуке! Ровно как Адольфо! Но "ваш" народ и не такое перенесет!)
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 12:19
      У них федун умный и денег дохрена, ему виднее а то, что дорого то ему пофиг, наш народ не такое переносит.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      сегодня в 12:16, ред.
      Ну как тут не прислушаться к словам такого специалиста?!)
      Гурцкая: "Я считаю, что два футболиста не заиграют в «Спартаке». Это Понсе и Ларссон. Понсе — трансфер уровня Петковича."

      Тогда: "В ходе прямого эфира в Instagram футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что, по его мнению, самый талантливый игрок страны — это форвард Александр Кокорин."
      Сегодня: "Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего."
      pioner1987
      pioner1987
      сегодня в 11:59
      Он не агент, он 56. У него с таким мышлением вообще клиенты есть? И где играют? Зенит отдал за пустышку Вендела 20 лямов, а Спартак максимум со всеми надбавками отдаст Аяксу 11
      makkie
      makkie
      сегодня в 11:56
      Напомню, что этот агент Тимур Гурцкая на полном серьезе считал Петковича усилением Спартака. И на полном серьезе говорил, что с приходом серба Ещенко стал играть лучше.

      Можно ли доверять его мнению? 😂
      NbKA555
      NbKA555
      сегодня в 11:52
      Да ну конечно не выгоден ,бесполезен,убог и ничтожен этот трансфер .Мы рады тебя видеть Антоха!С Божье помощью все будет хорошо ,а выгода на бумажках важна больше Федуну,главное чтобы выигрывал Спартак и зрелещность РПЛ от этого!И гол в матче с Быками яркое тому подверждение - красота !!!Всех мясных обнял!Остальным добра и хороших выходных!)
      swed27
      swed27
      сегодня в 11:50
      Федун снова облажался
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      сегодня в 11:46
        Вoлхв
        Вoлхв
        сегодня в 11:45
        Не по поводу выгоды будем чуть попозже рассуждать...
        Сергей Суханов
        Сергей Суханов
        сегодня в 11:34
        Руководство Спартака ломанулось после этих слов к Гурцкая с мольбой возглавить селекционный отдел. Спасибо хоть написали что он футбольный агент а то я и не знал кто это
        Futurista
        Futurista
        сегодня в 11:32, ред.
        "Футбол — командная игра."...зачем нам эти прописные истины?)...пусть об этом думают те, кто покупает Роналду...Мбаппе...Неймара...
        Малкома...или те, кто не продает Месси...
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ SHMEL258 (раскрыть)
        сегодня в 11:32
        Стенают по этому поводу только коники, львы и типы а-ля Гурцкая, мы же порадовались возвращению в Спартак одного из любимцев и всё! Вы же до сих пор не успокоитесь! Может угомонились бы уже?!
        Ну и к слову: Промес в прошлом сезоне за Аякс забил в 19-и играх 12 мячей (больше всех в команде) и отдал 4 голевые!
        Q-J-G
        Q-J-G
        сегодня в 11:32
        "Трансфер-Промес"-выгоден, и "Спартаку, и Промесу, и в целом РПЛ, та как, Промес своей игрой добавит зрелищности, интриги в борьбе за звание Чемпиона России, за место в турнирной таблице, которое даёт возможность играть в ЛЧ или в ЛЕ.

        Понятно, что "второе пришествие" Промеса, может отличаться от первого, когда он играл за "Спартак", но в любом случае, купили "не кота в мешке", а игрока, который играл за "Спартак" и играл довольно успешно!
        Anisovich
        Anisovich
        сегодня в 11:30
        Промес будет как Шурле.
        Mangur
        Mangur
        сегодня в 11:30
        Сплетни,слухи ,домыслы.
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