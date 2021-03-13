Капитан «Химок»: «Выиграли у „Ростова“ за счёт характера и самоотдачи»

Капитан «Химок» прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

Важная победа. Выиграли за счёт характера, желания и самоотдачи. Были непростые погодные условия, серьёзный соперник, который тоже стремился к победе. Но все ребята бились, терпели, и в итоге мы заработали три очка. Вторая игра подряд без пропущенных мячей? Стараемся организованно и дисциплинированно действовать в обороне. Это заслуга всей команды, хотя всегда есть над чем работать.