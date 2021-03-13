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Капитан «Химок»: «Выиграли у „Ростова“ за счёт характера и самоотдачи»

сегодня, 11:05
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

Важная победа. Выиграли за счёт характера, желания и самоотдачи. Были непростые погодные условия, серьёзный соперник, который тоже стремился к победе. Но все ребята бились, терпели, и в итоге мы заработали три очка. Вторая игра подряд без пропущенных мячей? Стараемся организованно и дисциплинированно действовать в обороне. Это заслуга всей команды, хотя всегда есть над чем работать.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:28
Несомненно, самоотдача и работа на футбольном поле помогли достичь нужного результат. Но ради справедливости можно было судейский решения упомянуть, которые помогли данную победу "наВАРить" и ворота "Химок" сухими оставить.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 12:19
Вы выиграли у Ростова за счёт грубейшей ошибки судьи. "офсайд" в момент гола Ростова - абсолютно липовый и это даже не обсуждается!
asraeil
asraeil
сегодня в 11:46
Ну да....не матч, а "соловьиная роща" была....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:46
Это сам придумал?
cska1948
cska1948
сегодня в 11:25
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 11:09
    По поводу характера и самоотдачи игроков Химок вопросов нет. Они бились за победу. Но победу им принёс человек по фамилии Лапочкин со своими подельниками сидящими за монитором
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:07
    Ростов думает по-другому...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:06
    И ещё забыл уточнить, дай бог здоровья судье !!!
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