Гурцкая: «Вместо Семака в „Зените“ должен быть Слуцкий или иностранец»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что главный тренер «Зенита» должен покинуть команду после окончания сезона.

Не понимаю, чего хочет «Зенит». Если они хотят чего-то добиваться в Европе, то им надо менять тренера. Я бы это сделал в первую очередь. Что не так с Семаком? Всё. А что с ним так? Чемпион России? Что за гордость быть чемпионом России с таким составом? Я бы еще немного омолодил состав «Зенита».

Вместо Семака в «Зените» должен быть иностранный тренер или Слуцкий. Мне он сам по себе нравится. Слуцкий — это самый сильный тренер в России, из тех, кто работает. Поработав в Европе, он научился, как быть интересным каждому футболист.