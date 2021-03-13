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Гурцкая: «Вместо Семака в „Зените“ должен быть Слуцкий или иностранец»

сегодня, 11:14

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак должен покинуть команду после окончания сезона.

Не понимаю, чего хочет «Зенит». Если они хотят чего-то добиваться в Европе, то им надо менять тренера. Я бы это сделал в первую очередь. Что не так с Семаком? Всё. А что с ним так? Чемпион России? Что за гордость быть чемпионом России с таким составом? Я бы еще немного омолодил состав «Зенита».

Вместо Семака в «Зените» должен быть иностранный тренер или Слуцкий. Мне он сам по себе нравится. Слуцкий — это самый сильный тренер в России, из тех, кто работает. Поработав в Европе, он научился, как быть интересным каждому футболист.

Ранее Тимур Гурцкая прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 14:00
Что есть Сема, что его нет, какая разница? Когда есть админресурс.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:39
Что-то разбушлатился господин Гурцкая не на шутку. Прямо рЭволюционЭр.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
сегодня в 13:35
    trimetil
    trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:31
    Что ни говори, а Семак уже показал белорусу 0:4. Да так, что ему внезапно домой захотелось...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
    сегодня в 13:12
    А Зениту без разницы с кем сливать Рубину и Туле. А если сегодня Талалаев покажет Сироже как надо тренировать команду, то вообще атас будет. А радости от Балтии до Сахалина. Зачем страну лишать праздника! Сирожа ждем!
    trimetil
    trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:05
    Без тренера это в ЦСКА. 0:4 и сразу домой в Беларусь.
    mortid
    mortid
    сегодня в 13:03
      trimetil
      trimetil
      сегодня в 12:59
      Зачем иностранцы? Луческу, Манчини - 3 и 5 места в чемпионате. Семак два чемпионства подряд.
      112910415
      112910415
      сегодня в 12:43
      задуматься-то пора !
      jobss
      jobss ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 12:35
      как раз хэштега и не было, в просьбе отказано
      SHMEL
      SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 12:33
      Слуцкий самое главное что может привнести в команду, это взаимоотношения внутри коллектива, жажду к победе и отсутствие безразличия, плюс как футбольный специалист он тоже сильнее любого российского тренера.
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 12:30
      Ув. модераторы. В соответствии с правилами сайта я обратился к вам под соответствующим хэштегом. В моем обращении был вопрос и вежливая просьба и не было моего экспертного мнения или рекомендации...
      Вопрос: За какой флуд желтая карточка?...
      youtomee
      youtomee ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
      сегодня в 12:27
      а что не так он сказал, или вы считаете Семака великим тренером?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 12:09, ред.
      В точку!!!! А можно вообще без тренера!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 11:55
      Сократим заголовок: "Вместо Семака в Зените должен быть тренер".
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      сегодня в 11:53
      Слушать агентов, себя не уважать. Для него футбол не игра, а череда продаж и перепродаж его клиентов. Не столь важно кому, важно что его клиент сегодня в одном клубе, завтра в другом. А агент с каждого перехода имеет %. Агент не будет говорить надо схему сменить, время дать и прочее. На любую тему у него один ответ, этого надо продать, этого надо купить. Если речь о его клиентах.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 11:37
      С таким набором игроков можно и уборщицу поставить и деньги сэкономить!!! Всем добра !!!
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 11:35
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 11:35
      Тренер им точно нужен
      cska1948
      cska1948 ответ 1bear (раскрыть)
      сегодня в 11:35
      Скорее самому богатому, чем лучшему. А бедные пусть загибаются, так?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 11:33, ред.
      И что этот чудо тренер показал без гинера, хоть в сборной хоть в Европе?
      Обычный середняк, а в сборной ещё и опозорился.
      Семак в зените хоть чемпионство берёт, а чего достиг Слуцкий в Рубине?
      К тому же он боится и не умеет работать с молодежью.
      Так что если и менять Семака, то только на толкового иностранца...
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      сегодня в 11:32
      Скоро так и будет.
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 11:32
      Семак...Слуцкий...Иностранец...

      Бриллиант под носом разглядеть не можете.

      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 11:31
      Семак и правда не тянет. Состав у зенита такой, что поставь Орлова Г.С. и то толку больше будет, ну или на худой конец Боярского М.С.
      А вот Слуцкого я не хотел бы видеть у руля зенита, сложно будет с ними конкурировать с его тренерскими навыками.
      1bear
      1bear ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 11:30
      лучшему клубу - лучший тренер
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 11:29
      Ну мнение услышано, можно или задуматься...или пропустить мимо ушей...
      cska1948
      cska1948 ответ 1bear (раскрыть)
      сегодня в 11:27
      Почему Зенит, а не Тамбов или КС?
      1bear
      1bear
      сегодня в 11:25
      ...не знаю кто такая Гурцкая,но тут полностью согласен...
      Слуцкий - лучший тренер России,пора ему возглавить Зенит !
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 11:21
      Есть такая поговорка: "Бодливому быку, Бог рогов не дал!"
      Это про Гурцкая! И Промес ему не годится , и Семак ему не тренер!
      Aris
      Aris
      сегодня в 11:18
      Так выбирают девочек! Не серьезно!
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