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Уткин: «Жирова вызывают в сборную исключительно для того, чтобы продать»

сегодня, 18:28

Известный комментатор, блогер и футбольный эксперт Василий Уткин поделился мнением относительно вызова в сборную России защитника «Зандхаузена» Александра Жирова.

Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб второй бундеслиги «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:48
Я разве спорю? Посмотри мой коммент ниже. Я написал, Если это правда то надо гнать Черчесова из сборной
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:46
Это сборная. Пусть свои личные интересы не путают с интересами национальной сборной России. А ещё, это использование служебного положения в интересах. Личного, не личного. Коррупцией отдает.
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:41
Один Пёс только близким родичам помогает,а весь осетинский футбол отбросил на 10 лет назад.
Baggio R.
Baggio R. ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:33
* комиссар Каттани
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:23
Ну а что, цена футболиста возрастает, если он привлекался в сборную, пусть даже если в качестве запасного. Может Черчесову премиальных за великолепные игры сб. России не хватает? Хотя и нет, мог помочь чисто по дружески, что ради хорошего человека не сделаешь. Только в сборной от этого талантов не прибавилось.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 19:18
Это не дичь. Это землячество. На кавказе оно сильно развито. Осетин всегда по возможности поможет осетину
Брулин
Брулин
сегодня в 19:16
Ну, кстати, серьезно. Это же дичь. Понятно, что немецкий футбол топовый и все дела. Но в сборную вызывают 30-летнего футболиста, который готовится вылететь в 3-й
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:11
Ахахаха. Вот все волосы рвем в одном месте, что росфутбол упал, позор в еврокубках, эксперты, журналисты с умным видом доказывают, что это временное явление. И вот появляется такая история, и даже не первая в сборной. Что так же делать вид будем, что ничего страшного?). Все зашибись?). Кто-нибудь даст оценку происходящему из высших эшелонов власти росфутбола и не только?
На днях дал пост на интервью Пономарева, вспоминая фильмус с комисаром Катания. Уткин комисар Катания?
Почему из всей журналистской компании, блогеров находятся единицы, которые не боятся сказать правду?
Потом будут рвать на булках волосы и с удивлением говорить от чего сборная так низко пала).
Какие тут в булку резервы из молодежи на будущее, если этому протеже 30 лет!?
Ну дают!).
Nick Ch
Nick Ch ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 19:07
Тут без вариантов.
LOpp
LOpp
сегодня в 19:05
Жирова для Зенита готовят на замену Жиркова.
Потом в сборную пригласят Кулакова, на замену сами знаете кого.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:01
Грандиозное расследование господина Уткина. Однозначно хотят продать. После того, как он условно два матча сборной просидит на лавке, за ним выстроится очередь из топ клубов РПЛ, устроят аукцион, и Жиров, которому стукнуло 30 лет уйдет с молотка за 100500 миллионов евро.
Antikony
Antikony
сегодня в 18:55
Одно жулье кругом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:53
Больная фантазия , мозги когда жиром заплывают . Так и до Кащенко не далеко!!! Всем добра!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:51
Черчесов потом будет отмазываться что хотел помочь земляку
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:49
Вызывая Жирова и Нойштедтера,австрийский Усач поступает правильно,ибо боится потерять языковую практику при длительном отсутствии в командировке в Россию.Остеррейх не должен потерять достойного гражданина своей прекрасной земли.Люблю Вену!
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 18:46
так вроде черчесов агент кудряшова, нойштедтера, дажанаева. Вот берет их теперь везде
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:46
Черчесов, скажи что-нибудь в ответ.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:40
Интересная версия Василия Уткина. Если это правда то Черчесова надо гнать из сборной России за такой бизнес
112910415
112910415
сегодня в 18:35
обычное дело
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 18:35
Это не секрет. Агузаров и приятель Черчесова и его дальний родственник. Все прозрачно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:35
Только для этого и вызывают?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:32
Черчесов походу на процентах
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:31
Кто ж его купит, он же памятник!
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