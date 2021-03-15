Уткин: «Жирова вызывают в сборную исключительно для того, чтобы продать»

Известный комментатор, блогер и футбольный эксперт Василий Уткин поделился мнением относительно вызова в сборную России защитника «Зандхаузена» .

Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб второй бундеслиги «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова.