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Денисов: «Я был готов уйти в „Спартак“ к Карпину, чтобы обыграть „Зенит“»

сегодня, 14:11

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что мог перейти в «Спартак» в сезоне-2012/13.

Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш „Спартак“. Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема.

Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит». Переход должен был состояться.

Почему не состоялся? Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.

Как могли не пустить? У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.

Представляю, как отреагировали бы фанаты «Зенита». Ситуация была бы как у Быстрова, только еще громче. Но фанаты же не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты иуда.

Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в «Спартак» все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал – и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил «Зенит» с тем составом на третье место. Интересное было время.

Недавно бывший член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко рассказал, что Халк и Витсель считали Денисова расистом.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:42
Да что ты говоришь) Но потом у тебя возник конфликт с Валерой! И так вы и не помирились:(
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 16:39
когда в обществе отсутстует мораль, воспитание молодых. Культивируется беспредел замешанный на понятиях. Хотя к понятиям никакого отношения не имеет. Когда все повязано кровью и коррупцией, возникают вот такие ситуации и персонажи .Да претензий к Денисову и нельзя предъявлять, надо обращаться к другим людям и время простых разговоров уже прошло.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:16
Смахивает на кухонную перебранку в коммунальной квартире, типа кто плюнул мне в щи? Или сколько можно в уборной сидеть, здесь уже очередь!
Night Spirit
Night Spirit
сегодня в 16:07
Мага Деньгисов оставался бы ты в горах, там тебе место.
makkie
makkie
сегодня в 16:01
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:54
    и что теперь то)))))))))))
    Liverpoolets
    Liverpoolets
    сегодня в 15:45
    Каким же нужно быть человеком без совести и принципов, чтобы перейти из Зенита в спартак.
    Stiv28
    Stiv28
    сегодня в 15:41
    Редкостно гнилой тип, Панов и то приличней.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:35
    Быстров тогда был лучшим в России
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 15:22
    Пора писать мемуары. "Как я выжимая штангу, за место блинов были: Карпин, Халк, Витсель, Черчесов, Зенит, Динамо, Локомотив, стал одиноким".
    Успех обеспечен.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 15:20
    зачем оскорбляете человека, 56ы? Честность не в почёте - это фирменное у нас в последнее время.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:19
    Вот так ненароком и рассказал!Хотя итак все всё знали))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:13
    Кому он нужен ?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:10
    Дела давно минувших дней сознание Денисову тревожат.
    leopit
    leopit
    сегодня в 15:09
    Какашечный человечишка...
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 15:07
    Журнал "Мурзилка"... с картинками...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 15:02
    Денисов и тогда выглядел туповатым...
    Сейчас он выглядит точно таким же.
    swed27
    swed27
    сегодня в 14:53
    Что значит " не пустили"?
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:49
    живенький такой сюжет ...
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 14:46
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      сегодня в 14:46
      Все хотят в Спартак!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 14:45
      Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду.


      знаем, знаем... позвонили с администрации президента.
      nikot
      nikot
      сегодня в 14:40
        За адекватность
        За адекватность
        сегодня в 14:37
        "Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал – и все"
        Oplot
        Oplot
        сегодня в 14:35
        В итоге ушел в Локомотив,сделал чемпионом ну и победил зенит
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 14:34
        Подленький человечишко оказалось.
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответ Брулин (раскрыть)
        сегодня в 14:28
        Петржела в свое время говорил, что у него лучшее будущее будет из всех молодых игроков. Жаль, что он был слишком большим правдорубом (если вспомнить тот конфликт в "Зените").
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        сегодня в 14:28, ред.
        И слава Богу ! Не приведи господь такую бомжару в Спартак !
        нечитайло
        нечитайло
        сегодня в 14:21
        Не сработались бы с Валерой
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 14:16
        Хотел, и что-то пошло не так?!!
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