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Малафеев: «Удивлен отсутствием Гильерме в заявке сборной»

сегодня, 18:07

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о голкиперах, которые были вызваны на предстоящие матчи сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Удивлен отсутствием Гильерме в заявке сборной, но на это могут быть разного вида причины. Скажем, если его нет в сборной, значит, есть что-то, что не находится на поверхности. Но не хотелось бы создавать интригу, потому что не знаю точно, в чем тут дело.

Вообще сейчас в сборной нет ярко выраженных вратарей, которые бы застолбили за собой место. А когда нет явного номер один, присутствует группа вратарей, из которой по какой-то причине вызываются определенные игроки. Тот, кто лучше готов на данный момент, тот, кто нужен для баланса или тот, кто ярко показал себя на клубном уровне.

Что касается Дюпина, то Юра определенно заслужил вызова в сборную, его выступления говорят за него. В каком качестве? Аванс, показать, что его заметили, познакомить с командой. Почему бы и нет? Не исключены ведь и травмы, потери в составе. Так что тот, кого считали третьим-четвертым, может стать и первым. Такое бывает. Однако с большой долей вероятности в основе будет играть Антон Шунин. Но все зависит от его готовности и видения тренера.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:15
Спустя пять минут и сам Малафеев удивился...)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:50
Да, довольно странно
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:34
Кто-то удивляется отсутствию Гильерме, как Малафеев, кто-то удивляется присутствию в сборной Гильерме...
Союзник противников
Союзник противников ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 18:33
Совершенно верно про Гильерме! Сезон начал хорошо,а чем славен господин...а,вспомнил,что он-односельчанин нашего бывшего соотечественника,а теперь австрийца Усача.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:27
гильерме пропускал всё и вызывался,сейчас вроде норм стоит пока и нет вызова,а по сути усатый поздно стал вызывать новых,психологически они не готовы будут к евро,надо было сафонова и максименко наигрывать
asraeil
asraeil
сегодня в 18:21
А для меня лично ничего удивительного в этом нет....не стабилен...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:17
Усач тренер,вот чему надо удивляться!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:16
Всему свое время!!! Сейчас есть покруче него !!! Свои удивления оставь при себе. Есть для этого тренера, которые отвечают за этот выбор!!!
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