Малафеев: «Удивлен отсутствием Гильерме в заявке сборной»

Бывший вратарь «Зенита» поделился мнением о голкиперах, которые были вызваны на предстоящие матчи сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Удивлен отсутствием Гильерме в заявке сборной, но на это могут быть разного вида причины. Скажем, если его нет в сборной, значит, есть что-то, что не находится на поверхности. Но не хотелось бы создавать интригу, потому что не знаю точно, в чем тут дело.

Вообще сейчас в сборной нет ярко выраженных вратарей, которые бы застолбили за собой место. А когда нет явного номер один, присутствует группа вратарей, из которой по какой-то причине вызываются определенные игроки. Тот, кто лучше готов на данный момент, тот, кто нужен для баланса или тот, кто ярко показал себя на клубном уровне.

Что касается Дюпина, то Юра определенно заслужил вызова в сборную, его выступления говорят за него. В каком качестве? Аванс, показать, что его заметили, познакомить с командой. Почему бы и нет? Не исключены ведь и травмы, потери в составе. Так что тот, кого считали третьим-четвертым, может стать и первым. Такое бывает. Однако с большой долей вероятности в основе будет играть Антон Шунин. Но все зависит от его готовности и видения тренера.