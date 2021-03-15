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Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова, Гильерме и Баринова в сборную

сегодня, 16:44

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил не вызывать на предстоящие матчи отбора к ЧМ-2022 трёх игроков «Локомотива» — вратаря Маринато Гильерме, полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Фёдора Смолова.

Рады, что Смолов забил два гола в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры. А Баринов и Смолов проведут нормальный сбор с «Локомотивом», чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам ещё пищу для размышлений. Но мы рады, что Фёдор здоров и забивает.

Что касается Гильерме, доверие к нему не упало. Дело не только в 0:5 от Сербии. Объективно, был отрезок, когда он не был на определённом уровне, который нам нужен. Но мы вызывали его в сборную. У нас будет возможность поговорить с ним в Сочи, так как «Локо» будет рядом. Всё в рабочем режиме. Ситуация подсказала такое решение.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:29
Всего лишь с мальтой, тогда, какие шишки,надеюсь,что с мальтой проблем не будет!!!
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 20:27
Какой же он тупой . У него даже комменты тупые. У нас есть жемалетдинов , Головин, которые могут сыграть 2-го нападающего. Ну не дебиL...
pomor45
pomor45
сегодня в 20:18
Зачем заставлять тренера оправдываться. Нужно просто спрашивать за результат.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:09
Как он может требовать с системы, которой нет !!! Как можно в пустом кармане найти золото ??? Есть семечки купленные у бабушки на базаре, вот их и грызи !!! Он не волшебник из овна делать конфетки !!! Дайте выбор , можете??? Весь спрос с того кто сгубил последователей Яшина Понедельника и даже Мостовых Дасаевых и Тихоновых нет ,нет и не скоро будет!!! ЗАТО Есть Кокорин и еже с ним такие. А Головин и Миранчук маленькие алмазы ,которые требуют огранки в Европе. Вот и всё на что мы горазды . Факты на лицо ,наши клубы в ЛЕ и ЛЧ где ??? А почему мы тогда с тренера сборной хотим и даже требуем чудо ??? И каждый из нас думает что он умнее и ещё оскорбляет человек (тренера) который хочет по своей видимо наивности собрать сборную и обрадовать нас всех какими-то достижениями . Сейчас же все начитанные умные, профессора ,доктора околовсяческих наук. Кто кирпичи на стройке ложит , почему-то хирурга не учит как делать операцию. Посмотрел в телевизор футбол ,пришёл на стадион и всё стал великим игроком который в той или иной ситуации бы забил или отдал бы правильно пас , потом переходит сразу на тренерскую должность и знает как из Колхозчи сделать клуб или сборную которая завтра вылетает на чемпионат мира и завоёвывает золотые медали!!! Урррааа ,ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!! ВСЕМ ДОБРА!!!
karnager
karnager
сегодня в 19:43
Черчесов, возьми Кокорина, чтобы он вышел на поле и травмировался , и дальше продолжал сидеть в запасе Фиорентины. А то скоро на поле вызовут
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:41
Дык я и говорил в будущем! Гиля там разве нужен?В стране Родины Великого Яшина , натурализуется вратарь!Это нонсенс!Про Федю молчу , он пенкой на ЧМ всё доказал!
youtomee
youtomee
сегодня в 19:37
Заболотный как он вообще попадает в сборную? он с кем то спит?
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:37
Так пущай он требует альтернативу с клубов!Просит отменить лимит, требует с этих забронзовевших пешеходов снимать зрЯплату! Почему народ за налоги которых они получают , должны смотреть на это бл-во что в клубах , что в сборной! Не хотят играть эти , пусть берет молодых!А то на этого "капитана" посмотришь , так как он играет думаешь что мы им ещё должны , чтоб они забегали!Крайнее исполнение пенки зюбой тому подтверждение! Это моё мнение)
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:29
Вот это слово,- Если .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:18
Ладно Гильерме, его отсутсвие никак не навредит сборной а вот Джанаев, что там делает или спартач-усач применил метод землячества, ничего против Сослана не имею но есть вратари лучше.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:05
А почему вызвал ненужного Жирова и пенсионера Жиркова ?
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:56
Надо форму набрать. Если выйдет на прежний уровень, то конечно нужен будет.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:51
Всё понятно. Непонятно только почему Кокорина нет в составе. Непорядок.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:48
Станислав Саламович, как далеки Вы от народа со своим составом сборной, возможности которого знаете только Вы. Подготовьте команду на все матчи хорошо, настрой на успех должен быть абсолютный, чтобы снова быть на коне. Удачи
DAD81
DAD81
сегодня в 18:47
Ну собственно, потенциально, только Баринов под основу сборной. Но он после травмы.
Ironigor
Ironigor ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 18:43
Кто ты друг??? И кто тебе сказал что ты можешь оскорблять человека который не тобой поставлен тренировать сборную России, - Чабаном ??? Я думаю это тебя не красит . А претензии можно высказывать в более мягкой форме. Уважай себя , и своё мнение. С уважением, всем добра!!!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:37
А что Баринов покозал после травмы ?
112910415
112910415
сегодня в 18:34
здесь нормально
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:30
Черчесов в своём стиле. Вроде попытался объяснить, а на самом деле ничего конкретного не сказал. Поднаторел Черчесов в словоблудии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:28
Гнать этого физрука в Австрию !
Пусть там позориться !
Rattlehead
Rattlehead ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:22
Ага, клубы не дают альтернативу. В Уфе играет едва ли не лучший российский вратарь последних лет, но Чабан его в упор не видит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:10
Соболев прекрасно проявил себя в матче "Динамо" и заслужил место в сборной, по мнению Черчесова Дзюба должен стать главным мотиватором и повести команду за собой, Заболотный забивает временами в "Сочи", но брать в состав трех нападающих одинакового типа, даже с учетом того, что Ионов, Головин или Жемалетдинов сыграют второго кажется перебором. Хотя Черчесов головой отвечает за результат и окончательный выбор остается за ним. Тем более муссируются слухи, что у высшего руководства он начинает вызывать какое-то раздражение. Наверное и Смолов может получить вызов, если и в следующем матче выйдет на замену так же удачно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:55
По всем согласен. Баринов еще толком не восстановился, а Гилерме и Смолов сборную не усилят.
pioner1987
pioner1987 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 17:39
Ну если Мальте проиграем! Какие шишки? В стране можно футбол закрывать.
Паровозов
Паровозов
сегодня в 17:36
Баринову хорошо что дали набирать игровую форму в Локо, после такой тяжёлой травмы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:35
Стас делай как считаешь нужным. Всё равно здесь все лучше тебя знают как правильно!!! Здесь каждый профессор футбольных наук. А выбора как не было так и нет . Клубы не дают альтернативу, а требования как со сборной Бразилии или Англии. Может в ревльность спуститесь товарищи болельщики ,каких великих игроков по вашему мнению не взял в сборную России Черчесов ,Месси Роналдо Неймара ,кто на подходе в сборную ,кого знаете вы , а он не знает ??? Клавиатура выдержит всё, пишите свою сборную мечты!!! Вы выиграете все мировые чемпионаты ,просто жаль что не знают о ваших великих тренерских способностях!!! Всем удачи и добра!!!
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 17:33
Смолов забивает меньше Рамоса, какая тут может быть сборная?
LAISMEN
LAISMEN ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 17:26, ред.
Дзюба входит в круг особо приближенных тренера и будет играть пока его не снимут как и Жирков, Кудряшов, Нойштедтер....
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:19
Станиславу саламовичу виднее, шишки то полетят в него,когда проиграем уверенно, есть еще итальянские лигионеры, их вызвали?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:16
Все трое пока не нужны,а там посмотрим!
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