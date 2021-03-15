Гендиректор «Тамбова»: «Радужного мало. Процесс банкротства запущен»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова отреагировала на информацию, согласно которой власти Тамбовской области отказались выполнять обязательства перед РФС и финансировать развитие футбола в регионе в этом году.

Я понятия не имею о письме Александра Никитина Александру Дюкову. К сожалению, я их не читаю, до меня их не доносят. Наверное, это правда, раз губернатор пишет, это же не может быть неправдой. Я не знаю бюджет области, у меня нет информации насчет запаса бюджета, из которого могут выделить средства для развития футбола в регионе. Поэтому ничего хорошего не могу сказать. Радужного мало в этой ситуации. Процесс банкротства у нас запущен.

Выплаты игрокам? Частично выплачиваем, процесс идет.