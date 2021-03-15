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Гендиректор «Тамбова»: «Радужного мало. Процесс банкротства запущен»

сегодня, 13:36

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова отреагировала на информацию, согласно которой власти Тамбовской области отказались выполнять обязательства перед РФС и финансировать развитие футбола в регионе в этом году.

Я понятия не имею о письме Александра Никитина Александру Дюкову. К сожалению, я их не читаю, до меня их не доносят. Наверное, это правда, раз губернатор пишет, это же не может быть неправдой. Я не знаю бюджет области, у меня нет информации насчет запаса бюджета, из которого могут выделить средства для развития футбола в регионе. Поэтому ничего хорошего не могу сказать. Радужного мало в этой ситуации. Процесс банкротства у нас запущен.

Выплаты игрокам? Частично выплачиваем, процесс идет.

Ранее «Тамбов» покинул один из лидеров команды — голкипер Сергей Рыжиков.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:00
R.I.P "Тамбов" ☦
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:30
Везде криминал везде ворьё.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:13
"Процесс банкротства у нас запущен."
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:54
Масштабы воровства в "Тамбове" просто шокируют....

Согласно трансфермаркту, "Тамбов" за последний месяц подписал 25 новых игроков со свободных трансферов, при этом не заплатив предыдущим игрокам, более того, предыдущие игроки возмущались, что они подписывают игроков на их же позиции.

Понятно, зачем это - все новые деньги распилить на агентские комиссии.

И после того, как они подписывают 25 новых игроков и не платят старым, они запускают процесс банкротства?

Открытый беспредел, может, Дюков или прокуратура все-таки вмешаются в очередной распил?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:52
Ктото нагрел лапы над этой ситуациеей!
berda2003
berda2003
сегодня в 13:47
очередная гендир в юбке - большой специалист в футболе, менеджменте и в банкротстве ... главное, как говорил троцкий, не результат, а процесс... так он идёт!!!УРА!
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