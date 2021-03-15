ГлавнаяНовости

Созин: «Состав нашей „молодёжки“ привлекательнее состава основной сборной»

сегодня, 15:00

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил состав сборной России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Мне априори не нравится, когда бывшие футболисты, агенты или эксперты обсуждают состав сборной. Это видение Черчесова, с ним можно соглашаться или нет, но только по отдельным персоналиям. Сколько болельщиков у футбола – столько и мнений. Но мы уже много лет доверяем Черчесову. Да, я, например, не очень понимаю вызова Нойштедтера – я не видел, как он играет, что делает на тренировках. Но раз Черчесов его выбрал, то пожалуйста: я не тренер сборной, ответственность лежит на нём.

Но главное: для меня состав нашей «молодёжки» привлекательнее состава основной сборной России. Да, сейчас не до политических игр – у взрослой сборной отбор на мир, у «молодёжки» – Евро. Но мне очень понравился Макаров, и я обсуждал его со многими футбольными людьми, которые признают: он в порядке. А гол «Зениту» это показатель его нынешней формы. Но если Черчесов решил, что Макаров будет полезнее в «молодёжке», то это осознанный выбор. Остальное покажет игра, но состояние игроков сборной вызывает вопросы – на мой взгляд, они не в тех кондициях, чтобы показать максимальный результат.

Все новости
Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова, Гильерме и Баринова в сборную
Сегодня, 16:44 Комментарии0
Денисов: «Я был готов уйти в „Спартак“ к Карпину, чтобы обыграть „Зенит“»
Сегодня, 14:11 Комментарии33
Гендиректор «Тамбова»: «Радужного мало. Процесс банкротства запущен»
Сегодня, 13:36 Комментарии6
Обухов — о допинг-пробе: «Новость из ФИФА стала для меня большим шоком»
Сегодня, 13:18 Комментарии8
В Госдуме прокомментировали информацию о сокрытии допинг-пробы Обухова
Сегодня, 13:03 Комментарии7
«Не бегаю, не ору, но радость наполняет сильно». Дюпин — о вызове в сборную
Сегодня, 12:51 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 16:35
Посмотрим кем они станут
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:28
Он наверное знает о чём говорит
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 15:49
Вот не хочется так думать, но молодежка успешнее бы сыграла вместо нашей основной сборной....поменять бы их местами...и к молодежке три игрока из основной подключить и было бы точно не хуже.....удачи, нашим пацанам и пусть всю Европу порвут!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:34
Две победы и ничья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:30
Только начало всё ещё может измениться.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:15
Дзюба капитан сборной ....дальше можно не продолжать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:14
А кто такой созин_)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:07
Самое главное итоги !!! Успехов парням!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:06
И снова Созин....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:06
Наша молодёжка посолидней выглядит,согласен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100