Наумов: «Черчесов должен дать шанс Жемалетдинову»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил заявку сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Я думаю, Черчесов должен дать шанс Рифату Жемалетдинову. Он очень здорово прибавил: на сборах и сейчас в матчах выглядит отлично. Ему просто позицию нужно найти правильную, ту, которая у него сейчас в «Локомотиве», под нападающим. Посмотрите, какие он классные пасы выдает, у него дриблинг хороший, мяч может подержать, атаку переключить с фланга на фланг. Правильно, что его привлекли, главное, чтобы он не сидел на лавке, ему нужно дать сыграть. Станислав Саламович дозированно подключает новичков, это его кредо, хотя по Баринову он говорил Семину, что тот его передержал в дубле. Думаю, какое-то игровое время Жемалетдинову Черчесов должен дать.

Отсутствие Гильерме для меня непонятно. Он в порядке. Я думаю, что его зря не взяли, он бы помог команде. Я бы не сказал, что Дюпин сейчас выглядит получше. Гильерме с очень устойчивой психикой, очень опытный. Может быть, какой-то мяч не вытащит, но и пенальти не допустит. А вот у Дюпина это вполне может быть от волнения. С кандидатурой Джанаева согласен, он опытный, а по Дюпину у меня большие вопросы.

Сказать, что Смолов полностью набрал кондиции нельзя. Два гола ни о чем не говорят. Тут Черчесов прав, рано его еще вызывать в сборную. Надо еще чтоб он поиграл.