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Наумов: «Черчесов должен дать шанс Жемалетдинову»

сегодня, 19:51

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил заявку сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Я думаю, Черчесов должен дать шанс Рифату Жемалетдинову. Он очень здорово прибавил: на сборах и сейчас в матчах выглядит отлично. Ему просто позицию нужно найти правильную, ту, которая у него сейчас в «Локомотиве», под нападающим. Посмотрите, какие он классные пасы выдает, у него дриблинг хороший, мяч может подержать, атаку переключить с фланга на фланг. Правильно, что его привлекли, главное, чтобы он не сидел на лавке, ему нужно дать сыграть. Станислав Саламович дозированно подключает новичков, это его кредо, хотя по Баринову он говорил Семину, что тот его передержал в дубле. Думаю, какое-то игровое время Жемалетдинову Черчесов должен дать.

Отсутствие Гильерме для меня непонятно. Он в порядке. Я думаю, что его зря не взяли, он бы помог команде. Я бы не сказал, что Дюпин сейчас выглядит получше. Гильерме с очень устойчивой психикой, очень опытный. Может быть, какой-то мяч не вытащит, но и пенальти не допустит. А вот у Дюпина это вполне может быть от волнения. С кандидатурой Джанаева согласен, он опытный, а по Дюпину у меня большие вопросы.

Сказать, что Смолов полностью набрал кондиции нельзя. Два гола ни о чем не говорят. Тут Черчесов прав, рано его еще вызывать в сборную. Надо еще чтоб он поиграл.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:27
Вот ещё один знающий, кого куда зачем . Кругом одни спецы !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:27
Тебе он ничего не должен
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:24
Не думаю, что Черчесов прислушивается к чьим либо советам, пожеланиям , надеждам. Мы уже не раз убедились в "твердости" характера нашего главного, очень упертый в своих взглядах человек. Очень неохотно вводит в состав новых , молодых игроков. А жаль. Ведь надежды на старую гвардию осенью потерпели полный крах. Но они следят, всех игроков ведут , придет время , пригласят.....но сначала только для знакомства, а уж потом.....может быть и кто то из новичков и получит некоторое игровое время. До Евро осталось мало времени , и если уж что то менять, то менять надо сейчас, а не перед самым Евро в пожарном порядке.Посмотрим, что нам тренерский штаб предложит на этот раз???
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:02
....и дозировки у него мизерные.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:54
Черчесов никому, ничего не должен....
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