Колосков: «Черчесов явно разбирается, кого брать из вратарей»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил заявку сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Черчесов явно разбирается, кого брать из вратарей. Он же смотрит все игры. С моей точки зрения, всё объективно. Никто не скажет, кто сильнее: Джанаев или Гильерме. Просто Черчесов видит именно так. Как человек вписывается в коллектив, как влияет на команду.

Заболотный абсолютно заслуженно в списке. Он последние игры играет просто великолепно. Пропускал игру с «Локомотивом», но до этого играл очень агрессивно, умело и мастеровито, приносил большую пользу команде.

Не сказал бы, что у нас три одноплановых форварда в сборной. Если Дзюба играет столба, то Соболева часто можно видеть на своей половине поля. У Саши очень большой диапазон действий. А Заболотный — такая середина между Дзюбой и Соболевым. Всё справедливо, нет кандидатур в нападении, которые вызывали бы сомнения. Смолов абсолютно не заслужил вызов в сборную, в игре с «Сочи» играл на 20 процентов своих возможностей, за 15 минут к мячу то толком не приблизился, попал удачно и всё.