ГлавнаяНовости

Колосков: «Черчесов явно разбирается, кого брать из вратарей»

сегодня, 19:06

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил заявку сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Черчесов явно разбирается, кого брать из вратарей. Он же смотрит все игры. С моей точки зрения, всё объективно. Никто не скажет, кто сильнее: Джанаев или Гильерме. Просто Черчесов видит именно так. Как человек вписывается в коллектив, как влияет на команду.

Заболотный абсолютно заслуженно в списке. Он последние игры играет просто великолепно. Пропускал игру с «Локомотивом», но до этого играл очень агрессивно, умело и мастеровито, приносил большую пользу команде.

Не сказал бы, что у нас три одноплановых форварда в сборной. Если Дзюба играет столба, то Соболева часто можно видеть на своей половине поля. У Саши очень большой диапазон действий. А Заболотный — такая середина между Дзюбой и Соболевым. Всё справедливо, нет кандидатур в нападении, которые вызывали бы сомнения. Смолов абсолютно не заслужил вызов в сборную, в игре с «Сочи» играл на 20 процентов своих возможностей, за 15 минут к мячу то толком не приблизился, попал удачно и всё.

Ахметов и Мостовой мне вообще никак не запомнились. Я смотрел матчи ЦСКА и Ильзат ничем ярким там не отметился. Он хорошо видит поле, но только когда рядом соперника нет. Мостового явно берут на будущее. Разницы кого брать: Мостового, Лесового или кого-то другого, я вообще не вижу.

Все новости
Нигматуллин: «У Шунина больше всего шансов играть с первых минут в сборной»
Сегодня, 20:07 Комментарии4
Наумов: «Черчесов должен дать шанс Жемалетдинову»
Сегодня, 19:51 Комментарии5
Уткин: «Жирова вызывают в сборную исключительно для того, чтобы продать»
Сегодня, 18:28 Комментарии23
Малафеев: «Удивлен отсутствием Гильерме в заявке сборной»
Сегодня, 18:07 Комментарии8
Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова, Гильерме и Баринова в сборную
Сегодня, 16:44 Комментарии38
Созин: «Состав нашей „молодёжки“ привлекательнее состава основной сборной»
Сегодня, 15:00 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:26
Вратарь вратаря видит идалека.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:54
В нападении-три исключения одной из норм русского языка :СтекляННый-ОловяННый-ДеревяННый...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 19:54
Прочитал интервью Колоскова и почему-то на память пришла басня про кукушку и петуха...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:38
С него как с гуся вода, найдёт крайних и останется в стороне
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:35
Черчесов несёт ответственность за результат.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 19:29
Ну посмотрим какой на выходе будет результат...
beefs
beefs
сегодня в 19:15
Черчесов за все в ответе, осенью оценим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100