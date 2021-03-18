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Орлов: «Зачем Ахметова пригласили в сборную? Он хотел сломать ногу Кузяеву»

18 марта 2021, 14:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» раскритиковал грубую игру полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придёт.

Ахметова сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлён. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята талантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову. Его всё время определяют на роль опорного полузащитника, а на самом деле лучше ему играть под нападающими.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ Cympak-05 (раскрыть)
19 марта в 09:11
не плохой комментатор это Черданцев,а Гена Орлов никакой, комментатор )
mortid
mortid
18 марта в 22:01
Не подпускайте этого человека вообще к микрофону, диктофону. Неужели не понятно, синдром Байдена у дедушки, такие в специальных палатах лежат, которым всё мерещится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 марта в 18:11
А где ж ты был Генаша, когда Азмун хотел ахилл порвать Облякову, а Миша Вилков даже желтую не показал. Избирательный гражданин оказывается Гена, с двойным дном мужичонка. Кстати перелом лечится 2-3 месяца, а ахилл до года. Это Гене для общего развития, которое у него явно отстает.
Майне Кляйне
Майне Кляйне
18 марта в 18:03
Что за глупость? Футбольный момент - красная по-делу, никакого умысла там не было
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 17:19, ред.
Не факт что Дзюба внесёт его в окончательный список сборной на Евро...
А кого там вызывает на товарняки Черчесов - абсолютно не важно...
cska59
cska59
18 марта в 15:36
Интересно,так и выразился -"переломить" ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 15:30
Зачем гене дают слова он давно уже неадекват.
SHMEL
SHMEL
18 марта в 15:29
Грубейший фол был со стороны Ахметова, но умысла там не было. Такое в футболе часто встречается Геннадий Сергеевич.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
18 марта в 15:08
Гена,футбол не балет,такое случается
Брулин
Брулин
18 марта в 15:03
Господин Орлов, что-то я не припомню, чтобы вы возмущённо рот открывали, когда Азмун, лежащему Облякову на икру шипами наступил. Лицемер, блин.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 14:36
Он делал это с невинной улыбкой.
Rattlehead
Rattlehead
18 марта в 14:35, ред.
«Не хейтерам решать, кого вызывать в сборную, а кого нет»
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 марта в 14:33
Бей своих - чужие боятся будут. Поэтому в сборную попал.
d_fincher
d_fincher
18 марта в 14:32
Понятно, что в сборной должны играть только футболисты Зенита, но чтоб вот так, открыто, об этом говорил известный комментатор...это... новый уровень!

Уверен, в основе сборной в след. игре мы опять увидим Дзюбу.
Cympak-05
Cympak-05
18 марта в 14:31
Почему этого старика ещё слушают. Да в своё время был относительно не плохим комментатором респект и уважуха. Но с возрастом же маразм крепчает у людей и их надо уже отодвигать в сторону
Мысыктар
Мысыктар
18 марта в 14:30
мда нут тут как всегда хахаха
Ironigor
Ironigor
18 марта в 14:28
Генчик , просто возьми пересмотри момент и всё станет ясно. А воду лить будет поливалка !!!
Little Caprice
Little Caprice
18 марта в 14:28, ред.
Не совсем понимаю, как работает это футбольное правило. Оба игрока идут прямыми ногами в мяч, один в итоге по нему попадает и по инерции въезжает в ногу другому. Почему он виноват? Оба играли одним и тем же образом и преследовали одну и ту же цель. И тот, кто цели добился - виновен. Гениально.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 марта в 14:23
А точно ХОТЕЛ сломать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 марта в 14:22
А где ж ты был Генаша, когда Азмун хотел ахилл порвать Облякову, а Миша Вилков даже желтую не показал. Избирательный гражданин оказывается Гена, с двойным дном мужичонка. Кстати перелом лечится 2-3 месяца, а ахилл до года. Это Гене для общего развития, которое у него явно отстает.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 марта в 14:22
Ничё он не хотел, случайно получилось, с каждым может произойти. Люди, которые специально ломают ноги другим футболистам долго в футболе не задерживаются.
sv_1969
sv_1969
18 марта в 14:17
Гена как всегда!
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