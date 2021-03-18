Орлов: «Зачем Ахметова пригласили в сборную? Он хотел сломать ногу Кузяеву»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» раскритиковал грубую игру полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.
Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придёт.
Ахметова сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлён. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята талантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову. Его всё время определяют на роль опорного полузащитника, а на самом деле лучше ему играть под нападающими.
А кого там вызывает на товарняки Черчесов - абсолютно не важно...
А кого там вызывает на товарняки Черчесов - абсолютно не важно...
Уверен, в основе сборной в след. игре мы опять увидим Дзюбу.
Уверен, в основе сборной в след. игре мы опять увидим Дзюбу.