Бывший хоккеист Назаров: «Все красивые девушки Москвы болеют за Дзюбу»

Известный хоккейный тренер и бывший хоккеист НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
Дзюба – мой любимый футболист. Советую Артёму не переживать из-за постоянной критики и нападок. За тебя болею не только я, но и все красивые девушки Москвы. Артём, ты даже не представляешь, до какой степени популярен, даже не догадываешься об этом. Советую болельщикам не критиковать и не поливать грязью капитана сборной России, а поддерживать его, как и всю нашу национальную команду.
А Дзюбу в шею нужно гнать...
А Дзюбу в шею нужно гнать...
любить Дзюбу в кампании придуманных девушек - его право и почти обязанность !
любить Дзюбу в кампании придуманных девушек - его право и почти обязанность !
Столько негатива и неприязни к Капитану и Лучшему Пенальтисту всех времён и народов - может быть только у людей оставшихся (по утверждению Назарова) без красавиц...))
Столько негатива и неприязни к Капитану и Лучшему Пенальтисту всех времён и народов - может быть только у людей оставшихся (по утверждению Назарова) без красавиц...))