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Бывший хоккеист Назаров: «Все красивые девушки Москвы болеют за Дзюбу»

18 марта 2021, 12:57

Известный хоккейный тренер и бывший хоккеист НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

Дзюба – мой любимый футболист. Советую Артёму не переживать из-за постоянной критики и нападок. За тебя болею не только я, но и все красивые девушки Москвы. Артём, ты даже не представляешь, до какой степени популярен, даже не догадываешься об этом. Советую болельщикам не критиковать и не поливать грязью капитана сборной России, а поддерживать его, как и всю нашу национальную команду.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 марта в 20:07
женатый футболист. Вообще надо спрашивать самих девушек, а не говорить от имени других. Не знаю, какой игрок Назаров, ему наверно виднее.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 марта в 20:06
А вот Дзюбе девушки не нужны!)))
Dima salev
Dima salev
18 марта в 18:47
Да Дзюба теперь и порно звезда.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
18 марта в 18:39
Рыбак рыбака,видит издалека...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 марта в 18:36
Очко Буратино может понравиться только голубым.
Сантус
Сантус
18 марта в 18:34
Один парень с низкой социальной ответственностью похвалил другого парня с такой же ответственностью.Не судите их строго,может это любовь...)
CSKA2012
CSKA2012
18 марта в 18:25
Андрюш твоя рука не считается красивой девушкой )))
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Сергей Кравченко (раскрыть)
18 марта в 18:15
Нет конечно
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ vadim---1988 (раскрыть)
18 марта в 18:14
Ты сам за кого в КХЛ и НХЛ?
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
18 марта в 18:05
А Дзюба адекватный по твоему?
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ vadim---1988 (раскрыть)
18 марта в 18:00
Еще из тренеров Андрей Разин на Назарова похож, этот тоже устраивал драки и разбирательства, но Разин хоть как тренер добился нормальных результатов и всякую ерунду не нес.
vadim---1988
vadim---1988 ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
18 марта в 17:39
так этот 14ошный врача избил, когда "тренировал" кого-то, стычки с болельщиками были, я забыл в какой команде это было! вообщем для госдумы подходящий кандидать или куда-то в министерство....в хоккей то его не зовут из-за профнепригодности.....
dimagas2
dimagas2
18 марта в 17:35
Он сам себя к каким девушкам записал?)))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
18 марта в 17:06
Он не считает это проблемой.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
18 марта в 17:04
А некрасивые девушки за кого болеют?
Некакойшенко
Некакойшенко
18 марта в 17:02
Команду можно поддержать
А Дзюбу в шею нужно гнать...
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ vadim---1988 (раскрыть)
18 марта в 16:57
Я помню еще его драки и разбирательства с судьями и его команды играли грязно и грубо
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
18 марта в 16:56
Ну если Назаров ассоциирует себя с девушкой, то это его проблемы.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
18 марта в 16:53
Да, это он
112910415
112910415
18 марта в 16:52
этот Назаров - персонаж неадекватный и не очень рукопожатный !
любить Дзюбу в кампании придуманных девушек - его право и почти обязанность !
13 RUS
13 RUS
18 марта в 16:46
Пфффффф ахах😂
Mi6
Mi6
18 марта в 16:40
Назаров в девушках?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
18 марта в 15:48
Джек, давно тебе не писал. Ну брось ты Зюбу защищать, дело не в нем. Дело в чинушках дюковых, в ВАР, в конделаки тв которые проецируют как Спартаковский канал только умственно отсталые люди, дело то в другом, Ростов кто гнобит? Спартак? Химки? нееет дюковы и газпромовская мафия это очевидно
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
18 марта в 15:45
Это который про Панарина слухи распускал ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 15:44, ред.
Судя по ненависти и злости в комментах ниже....Назаров не так уж сильно ошибается...))

Столько негатива и неприязни к Капитану и Лучшему Пенальтисту всех времён и народов - может быть только у людей оставшихся (по утверждению Назарова) без красавиц...))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
18 марта в 15:43
ну увидев болт артемки естессно некоторые девушки с низкой социальной ответсвенностью конечно решили его поддерживать в надежде на аххх вах темы ты был крут....
vadim---1988
vadim---1988 ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
18 марта в 15:32
точнее говоря-это назаров неадекватен полностью....поэтому с этим убл...дком ни кто из уважающих себя клубов кхл не связывается)))
vadim---1988
vadim---1988
18 марта в 15:30
выбл...док назаров сидит какой уже год без работы? оговорил Панарина, теперь решил лизнуть у капетана и снова попиариться.....🤮
Alean
Alean
18 марта в 15:24
Вот это он девушек опустил, так опустил...
Брулин
Брулин
18 марта в 14:56
Одна политическая про..тка ассоциирует себя с красивыми девушками?!
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