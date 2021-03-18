Бывший хоккеист Назаров: «Все красивые девушки Москвы болеют за Дзюбу»

Известный хоккейный тренер и бывший хоккеист НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о нападающем «Зенита» .

Дзюба – мой любимый футболист. Советую Артёму не переживать из-за постоянной критики и нападок. За тебя болею не только я, но и все красивые девушки Москвы. Артём, ты даже не представляешь, до какой степени популярен, даже не догадываешься об этом. Советую болельщикам не критиковать и не поливать грязью капитана сборной России, а поддерживать его, как и всю нашу национальную команду.