Магнуссон: «ЦСКА еще не лишился шансов на победу в РПЛ»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.
Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось.
Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.
Будущее Ганчаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и семья.
Хотя можно задаться вопросом, а кто за год в ЦСКА прибавил ??? Один Дивеев . Еще Шкурин неплохо стал себя проявлять, но Витя почему то усадил его на лавку. Безграничная вера в Рондона , пока выходит боком. Перестали пацаны , хотя уже и не пацаны, прогрессировать, начался обратный процесс . Тренер заплутал в своих изысканиях, потому и команда совсем сникла.
Ну а тебе Хордур , надо больше тренироваться и поменьше сыпать оптимистическими заявлениями.
Всем здоровья.
Хотя можно задаться вопросом, а кто за год в ЦСКА прибавил ??? Один Дивеев . Еще Шкурин неплохо стал себя проявлять, но Витя почему то усадил его на лавку. Безграничная вера в Рондона , пока выходит боком. Перестали пацаны , хотя уже и не пацаны, прогрессировать, начался обратный процесс . Тренер заплутал в своих изысканиях, потому и команда совсем сникла.
Ну а тебе Хордур , надо больше тренироваться и поменьше сыпать оптимистическими заявлениями.
Всем здоровья.