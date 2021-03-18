Магнуссон: «ЦСКА еще не лишился шансов на победу в РПЛ»

Защитник ЦСКА прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ .

Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось.

Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.

Будущее Ганчаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и семья.