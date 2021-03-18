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Магнуссон: «ЦСКА еще не лишился шансов на победу в РПЛ»

18 марта 2021, 13:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.

Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось.

Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.

Будущее Ганчаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и семья.

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Рязань 062
Рязань 062
18 марта в 18:31
да хорош болтать....вы прос.....и все что было можно. видно было какие довольные после игры покидали поле тикнизян и марадишвили.. всем по барабану клуб. никакого желания у игроков нет. с начала игры было видно что команда боится зенит. кучаев вообще пассажир. первый гол его на 100%. как можно было дать навесить в штрафную? полная апатия у игроков. думал что Акинфеев с Марио как то заведут команду....но видимо нужен тренер с кнутом хорошим и зарплата в зависимости от результата.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 марта в 15:35
Магнуссон очевидно сдал при руководстве Вити, вчера это было очень заметно.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
18 марта в 14:27
Дааа Магнуссон обрусел . впитал так сказать русского духа. У нас в России еще со времен коммунистов прививали в людей мечту про коммунизм . про светлое будущее,а этот сказку про чемпионство запел. так сказать не могу . так помечтаю !!!
Djebrael
Djebrael
18 марта в 14:13
На самом деле, как сторонний наблюдатель, скажу так... по составу, как бы не обижались кони, они сейчас 4-5 в лиге... вот от этого и стоит отталкиваться, если по итогу займут 4-5 место, то в принципе тренер справился... по факту, играют только: Фернандес, Акинфеев и Влашич... и то, к примеру Влашич не в форме... матч от матча могут блеснуть еще пару игроков... и на этом все... не понимаю, почему так распиарили того же Дивеева... сколько матчей смотрел, это треш в обороне он творит... по поводу Рондона, ну я честно сомневаюсь, что это достойная покупка... да, он лучше всех других нападающих коней, но с учетом того, что остальные полные нули, то это такое себе сравнение...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 14:07
Ты бы , Хордур, играл так же , как болтаешь. Весь твой оптимизм обычно результатами не подкрепляется. Да и сам перестал прогрессировать, сдал определенно, потому и из сборной из основы выпал.
Хотя можно задаться вопросом, а кто за год в ЦСКА прибавил ??? Один Дивеев . Еще Шкурин неплохо стал себя проявлять, но Витя почему то усадил его на лавку. Безграничная вера в Рондона , пока выходит боком. Перестали пацаны , хотя уже и не пацаны, прогрессировать, начался обратный процесс . Тренер заплутал в своих изысканиях, потому и команда совсем сникла.
Ну а тебе Хордур , надо больше тренироваться и поменьше сыпать оптимистическими заявлениями.
Всем здоровья.
asraeil
asraeil
18 марта в 14:04
Шансы есть у всех, но процент вероятности у них разный....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 14:00
С трудлм в это верится
Ironigor
Ironigor
18 марта в 13:53
Пока на коне белорусский Чапай , можно об этом даже не думать!!!
Futurista
Futurista
18 марта в 13:53
Теоретически не лишился...
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