Билялетдинов: «Если сегодня „Спартак“ проиграет, то интрига закончится»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Уралом» в 23-м туре РПЛ .

Если сегодня «Спартак» проиграет, интрига чемпионата станет мертвой. Думаю, у них будет большая мотивация, должны победить. Уже давно у «Урала» не выигрывали: сегодня или никогда. Есть Промес, Бакаев, Понсе. Нужно обязательно забивать, нужны креативные нападающие, потому что «Урал» неплохо действует в обороне. В первую очередь нужны индивидуальные действия. Выиграют — будет всего четыре очка отставания от «Зенита», а им еще с «Локомотивом» играть. Сейчас нужно обязательно выигрывать, «Зенит» еще потеряет свои очки, вопрос — как этим воспользуется «Спартак».