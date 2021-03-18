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Билялетдинов: «Если сегодня „Спартак“ проиграет, то интрига закончится»

18 марта 2021, 13:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Уралом» в 23-м туре РПЛ.

Если сегодня «Спартак» проиграет, интрига чемпионата станет мертвой. Думаю, у них будет большая мотивация, должны победить. Уже давно у «Урала» не выигрывали: сегодня или никогда. Есть Промес, Бакаев, Понсе. Нужно обязательно забивать, нужны креативные нападающие, потому что «Урал» неплохо действует в обороне. В первую очередь нужны индивидуальные действия. Выиграют — будет всего четыре очка отставания от «Зенита», а им еще с «Локомотивом» играть. Сейчас нужно обязательно выигрывать, «Зенит» еще потеряет свои очки, вопрос — как этим воспользуется «Спартак».

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ Аксинья (раскрыть)
18 марта в 22:06
в Ростове Валера, а он ох как зол на Спартак((
112910415
112910415
18 марта в 16:55
есть подозрение, что интрига сегодня не закончится !
Аксинья
Аксинья
18 марта в 14:48
Ростов тоже не слишком вежливо обходится с Спартаком последнее время, так что будем посмотреть и в следующем туре))
Василий 50
Василий 50
18 марта в 14:34
Не каркай, розовощекий...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 марта в 14:32
"Урал" как не странно является одним из самых неудобных соперников. Если взять последние десять игр, то только в трех из них "Спартаку" удалось одержать победы, а общий счет противостояний 10:10. "Урал" скорее всего сядет низко в защиту и попытается использовать Бикфалви, Панюкова или Погребняка для контратак. Но если "Спартак" продолжит игру, как в двух последних матчах с явным уклоном в атаку, думаю, оборона "Урала" будет продавлена, а нападение "Урала" в последних матчах особой результативностью не блещет. Хотя статистика последних встреч указывает, что случится может всякое.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
18 марта в 14:23
каждый второй пользователь троллит нелюбимые команды, мне кажется это вполне нормальное явление.
sv_1969
sv_1969
18 марта в 14:13
Интриги и не было как только Мишу Вилкова освободили!
makkie
makkie
18 марта в 14:11
ФК Зенит всея Руси

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Не пора ли забанить этого товарища навсегда?
Все комментарии под спойлером, кроме троллинга ничего нет...
izrafel
izrafel
18 марта в 14:06
Если Спартак сам себя не обыграет, то должен выиграть...
Futurista
Futurista
18 марта в 13:52
Если сегодня Спартак проиграет Уралу интрига и не нужна...
ДАША Д
ДАША Д
18 марта в 13:48
Для интриги надеемся на победу Спартака.
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